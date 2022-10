To decyzje Tuska doprowadziły do wysokich cen energii!

Obecny kształt unijnej polityki klimatycznej oraz zasad funkcjonowania systemu EU ETS w Polsce wynika z decyzji podejmowanych w latach 2008 – 2014 przez rząd PO-PSL premiera Donalda Tuska - czytamy w dokumencie sporządzonym przez posła Janusza Kowalskiego.

Poseł odniósł się dziś do krytyki polskiego rządu w wykonaniu byłego premiera Donalda Tuska. Tusk oskarża Zjednoczoną Prawicę o wysokie ceny energii. Jednak to jego działania doprowadziły do obecnej sytuacji.

Dokument przygotowany przez Kowalskiego nie pozostawia w tej materii wątpliwości:

Polska doświadcza w coraz większym stopniu rujnujących skutków unijnej polityki klimatycznej, a szczególnie – unijnego systemu handlu emisjami EU ETS. W 2014 roku cena uprawnień do emisji CO2 wynosiła około 6 euro za tonę. Dziś przekracza już pułap 85 euro za tonę. Te koszty bezpośrednio przekładają się na hurtowe ceny energii elektrycznej, które w okresie od roku 2017 wzrosły z poziomu poniżej 200 zł/MWh do poziomu powyżej 550 zł/MWh (wartości średniomiesięczne), przy czym większość tego wzrostu wystąpiła w ostatnim roku. Tak silny wzrost cen uderza w odbiorców energii, których w 2022 roku czekają drastyczne, kilkudziesięcioprocentowe podwyżki cen prądu i ciepła. Jest to bezpośrednie uderzenie w bezpieczeństwo ekonomiczne milionów polskich rodzin i polskich przedsiębiorstw, którym zagraża widmo ubóstwa, a gospodarce polskiej utracie konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Ceny uprawnień do emisji oraz ceny energii mogą nadal rosnąć ze względu na spekulacyjny, nieprzewidywalny charakter systemu EU ETS. Obecny kształt unijnej polityki klimatycznej oraz zasad funkcjonowania systemu EU ETS w Polsce wynika z decyzji podejmowanych w latach 2008 – 2014 przez rząd PO-PSL premiera Donalda Tuska. Obecne opisane wyżej skutki są opóźnionym efektem tych decyzji premiera Tuska. Decyzje podejmowane na poziomie unijnym przy akceptacji rządu PO-PSL Donalda Tuska w okresie 2008-2014: Zgoda na kontynuację redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE i dalsze funkcjonowanie systemu EU ETS po roku 2012, bez podpisanych międzynarodowych porozumień zobowiązujących inne kraje do podobnych wysiłków (pierwszy Pakiet klimatyczno-energetyczny z 2008 r.) Likwidacja od roku 2013 krajowych limitów emisji w ramach systemu EU ETS na rzecz jednego limitu unijnego, wraz z rezygnacją z odmiennego niż w krajach unijnej piętnastki (EU-15) roku bazowego obowiązującego Polskę w ramach Konwencji Klimatycznej i Protokołu z Kioto (Pierwszy Pakiet klimatyczno-energetyczny z 2008 r.) Przyjęcie od roku 2013 obowiązkowego aukcjoningu (obowiązku zakupu wszystkich uprawnień do emisji) dla producentów energii elektrycznej (Pierwszy Pakiet klimatyczno-energetyczny z 2008 r.) Umożliwienie uczestnictwa w handlu uprawnieniami do emisji także podmiotom nieobjętym systemem EU ETS, w tym także instytucjom finansowym, mimo konkluzji z kryzysu finansowego 2008 o nadmiernym wpływie instytucji finansowych na realną gospodarkę (Pierwszy Pakiet klimatyczno-energetyczny z 2008 r.)

A to tylko kilka wybranych decyzji.

O wszystkich warto przeczytać w pełnym dokumencie: Decyzje rządu Donalda Tuska w latach 2008-2014 dot. EU ETS