Czy da się ubezpieczyć... od wojny?

Sytuacja w naszej części Europy coraz bardziej się zaognia, co budzi uzasadniony niepokój. Choć nikt sobie tego nie życzy to wojna może przenieść się na terytorium naszego kraju, zagrażając naszemu zdrowiu, życiu, dobrostanowi i posiadanemu majątkowi. Czy można w takiej sytuacji zabezpieczyć swój dobytek?

Czy można ubezpieczyć swoje nieruchomości, mieszkanie lub dom, od efektów działań wojennych? Takie myśli na pewno towarzyszą każdemu, kto oglądał zdjęcia z targanej wojną Ukrainy. Czy takie zabezpieczenie swego majątku jest możliwe?

Dom ubezpieczony od wojny

Ubezpieczyciele mają tu jasne stanowisko - niestety - ubezpieczenie domu od efektów wojny nie jest prawnie możliwe. W polisach wykluczenie ochrony na wypadek szkód powstałych w wyniku wojny (lub aktów terroru) jest jednym z najczęściej stosowanych w umowach. Dlaczego?

Po pierwsze - wojna stanowi „stan nadzwyczajny” co oznacza, iż ubezpieczyciel zrzeka się odpowiedzialności za wypłatę odszkodowania.

Prawne wyjaśnienie jest tu powiązane z tzw. OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

To w OWU znajdują się warunki i wykluczenia, w tym przypadku głoszące, iż wyjazd ubezpieczonego do kraju objętego działaniami wojennymi stanowi pasywny udział w wojnie. Towarzystwa Ubezpieczeniowe wychodzą więc niejako z odwrócenia tego warunku - ten kto decyduje się pozostać w kraju objętym wojną, świadomie wystawia się na spowodowane tym szkody, a więc pozbawia szans na wypłatę ubezpieczenia.

Nikt więc nie zaoferuje nam ubezpieczenia nieruchomości domu od działań wojennych. Ale czy w przypadku wojny zawsze jesteśmy pozbawieni możliwości wypłaty odszkodowania?

Jak wskazuje ekspert portalu Rankomat.pl Michał Ratajczak są przypadki, kiedy, mimo działań wojennych, ubezpieczyciel odszkodowanie powinien wypłacić.

Jak wskazuje Ratajczak:

Nie dostaniemy odszkodowania za wszystkie zdarzenia, które są skutkiem działań wojennych, np. gdy w nasz dom uderzy pocisk rakietowy. Jednak możemy ubiegać się o odszkodowanie, gdy w trakcie wojny dojdzie do pożaru, wybuchu, uderzenia pojazdu w budynek, a żadne z tych i innych zdarzeń nie miało związku z trwającym konfliktem zbrojnym ani aktem terroryzmu.”. Jak dodaje ekspert: „Za sam akt terroryzmu ubezpieczyciele mogą wypłacić odszkodowanie, gdy jesteśmy jego przypadkową ofiarą, a polisa mieszkaniowa zawiera ubezpieczenie NNW.

Auto odporne na działania wojenne?

A czy w przypadku wojny możliwe jest ubezpieczenie samochodu? W tym wypadku OC nie przestaje działań, nawet jeśli w Polsce czy innym kraju objętym wojną dojdzie np. do potrącenia przechodnia (tu jednak pamiętajmy, że w wielu krajach OC nie wystarczy i należy posiadać tzw. Zieloną Kartę). Jak jednak podkreśla Ratajczak:

Z polisą AC jest inaczej. Kiedy nasz samochód w wyniku wojny czy aktu terroryzmu zostanie uszkodzony, np. odłamkiem, wtedy na odszkodowanie nie ma co liczyć. Ale już otarcie lakieru czy kradzież w kraju ogarniętym wojną czy terroryzmem mogą oznaczać wypłatę pieniędzy z polisy za szkodę. Szczegółowych informacji szukać w OWU wybranego ubezpieczyciela, bo warunki ochrony autocasco są ustalane indywidualnie przez każdą firmę.

Bezpieczni na wakacjach

Załóżmy jednak, że szczęśliwie konflikt omija naszą ojczyznę, jednak my sami wybieramy się do niebezpiecznego kraju. Co wtedy? Czy ubezpieczenia działają?

Przed każdą wyprawą w bardziej egzotyczne rejony świata warto w pierwszej kolejności zapoznać się z informacjami publikowanymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które prowadzi regularnie aktualizowaną listę krajów niebezpiecznych, jak również publikuje ostrzeżenia dotyczące niektórych regionów danego państwa. I tak np. jadąc do Turcji możemy natrafić na ostrzeżenie dotyczące południowo-wschodniego regionu tego kraju, podobnie jest w przypadku Maroka, którego południowa część objęta jest (przynajmniej formalnie) działaniami wojennymi.

Po wybraniu kraju docelowego powinniśmy zajrzeć do wspomnianego już OWU naszej polisy, która może zawierać listę krajów w których otrzymamy odszkodowanie jeśli padliśmy na ich terytorium ofiarą zamachu terrorystycznego. Co jednak istotne, ochrona na wypadek wojny i aktów terroru wymaga zazwyczaj opłacenia wyższej składki, z której pokryte są koszty leczenia, hospitalizacji i transportu do Polski.

Warto jednak zaznaczyć, iż ubezpieczenie od wojny i aktów terroryzmu nie będzie działać, jeśli ubezpieczony brał udział w działaniach wojennych lub aktach terrorystycznych! Co ważne, w przypadku ubezpieczeń na życie wyjątek stanowią takie sytuacje jak przypadkowy i niezamierzony udział w aktach przemocy (np. bójce ulicznej) czy aktach terroru ze skutkiem śmiertelnym dla ubezpieczeniowego. W takich wypadkach ubezpieczenie trafi do osoby uposażonej.

Warto o tych sprawach pamiętać, zwłaszcza w obecnej, trudnej sytuacji międzynarodowej lub podczas turystycznych wojaży. Wypoczywajmy bezpiecznie!

