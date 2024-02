CPK? Donald Tusk o debacie: "Bez sensu"

Debata o przerwaniu budowy Centralnego Port Komunikacyjny jest bez sensu - ocenił w środę premier Donald Tusk rządzący obecnie Polską ze stoku narciarskiego.

Przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego ma być jednym z tematów Rady Gabinetowej, którą prezydent Andrzej Duda zwołał na 13 lutego.

Przypomnijmy, że 17 stycznia br. Donald Tusk ruchem pełnomocnika rządu ds. CPK Maciejem Laskiem odwołał skład rady nadzorczej wielkiej inwestycji Polski -CPK.

Jak mówił, zależy mu na tym, aby lotniska regionalne nie były „zagrożone jakimiś politycznymi, centralnymi pomysłami”.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

Jestem za CPK! Dlaczego? Ponieważ CPK przyniesie wiele korzyści dla Bydgoszczy! Do największego lotniska w Europie Środkowo-Wschodniej dojedziemy w max 2 godziny! Zyskamy dostęp do Kolei Dużych Prędkości i szprychy kolejowej od Warszawy do Gdańska. W województwie kujawsko-pomorskim powstanie łącznie 168 kilometrów nowych torów. Dla #Bydgoszcz projekt CPK oznacza http://m.in. powstanie kolejnych miejsc pracy, rozwój gospodarczy oraz podniesienie atrakcyjności dla turystów. CPK to integracja transportu lotniczego, kolejowego i drogowego oraz budowa dużego portu lotniczego. Musimy myśleć ambitnie, zgodnie z naszym polskim interesem! - pisze poseł na Sejm ziemi bydgoskiej VIII, IX i X kadencji Łukasz Schreiber