Koreańska delegacja na wysokim szczeblu o zbrojeniówce

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie z wysokiej rangi przedstawicielami południowokoreańskiego rządu w sprawie współpracy zbrojeniowej – podał MAP w komunikacie.

Podczas rozmów Ministerstwo Aktywów Państwowych reprezentował wiceminister Marcin Kulasek. Delegacji koreańskiej przewodniczył Dong-Hwan Eon minister południowokoreańskiego Urzędu Zamówień Obronnych DAPA oraz ambasador Korei w Polsce Hoonmin Lim.

Polski przemysł zbrojeniowy wysoko ocenia współpracę z przemysłem koreańskim i upatruje w tym obszarze nie tylko szansę na rozwój technologiczny, ale również szansę na ustanowienie nowego bardzo skutecznego partnerstwa – powiedział cytowany w komunikacie resortu wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek.

Polska Grupa Zbrojeniowa jest zainteresowana rozwojem współpracy przy produkcji ciężkich wozów, wyrzutni rakiet, amunicji, rozwinięciem kompetencji serwisowych oraz pozyskaniem nowych technologii, które mają bardzo duże znaczenie dla rozwoju współpracy przemysłowej ze stroną koreańską - podano.

Dziękując za już wykonaną pracę, Polska liczy na dalszą bliską współpracę ze stroną koreańską – napisano w komunikacie MAP.

Gra pod negocjacje, czy pod zerwanie umowy?

Przypominijmy, że wczoraj wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w głośnym wywiadzie radiowym odnosząc się do zabezpieczenia finansowego oferty koreańskiej stwierdził: _ Ta oferta, którą w części przestawili Koreańczycy, również współfinansowanie czy kredytowania, jest nie do zaakceptowania. Jest za słaba, niemożliwa do zrealizowania! _

Wcześniej z Korei przyszły doniesienia, że strona koreańska uruchomi szybka ścieżkę legislacyjną dla przygotowania finansowania kontraktów zbrojeniowych z Polską

