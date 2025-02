„Sieci”: Cała prawda o Wołyniu

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” Katarzyna Osowska-Wołos i Mariusz Wołos odsłaniają wstrząsającą prawdę o tragedii Polaków na Wołyniu.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

O rachunkach krzywd

– Wedle obliczeń badaczy polskich na Wołyniu nacjonaliści ukraińscy i ich poplecznicy, skądinąd często sąsiedzi ofiar, wymordowali ok. 60 tys. Polaków. Na terenie byłej Galicji Wschodniej liczba ofiar śmiertelnych oscyluje między 35 a 40 tys. Warto też pamiętać, że do ucieczki na zachód zmuszono ok. 400 tys. osób w większości narodowości polskiej – piszą Katarzyna Osowska-Wołos i Mariusz Wołos w artykule „O symetrii i rachunkach krzywd” w nowym wydaniu tygodnika „Sieci”.

Historycy przypominają, że prawdziwe pojednanie Polaków i Ukraińców będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy obie strony szczerze podążą drogą prawdy o tragicznej historii. Pierwszym krokiem będzie możliwość ekshumacji zabitych w trakcie rzezi wołyńskiej.

W dziedzinie obronności jest tylko propaganda koalicji

Kluczowy temat wzmacniania obronności Polski oraz nieudolność obecnej władzy w tym zakresie porusza Mariusz Błaszczak w rozmowie z Piotrem Gursztynem.

Minister Kosiniak-Kamysz nie zrealizował praktycznie żadnej ze swoich zapowiedzi. Nie ma m.in. nowej strategii bezpieczeństwa, dowództwa transformacji. Zamiast dowództwa wojsk dronowych powstał inspektorat w ramach Dowództwa Generalnego, który nie ma realnych kompetencji. Z kolei Tarcza Wschód to działanie prawie wyłącznie propagandowe – podkreśla były minister obrony narodowej.

Psychokampania Trzaskowskiego

O naśladowaniu socjotechnicznych chwytów Donalda Tuska przez kandydata KO na Prezydenta RP pisze Stanisław Janecki. W tekście Psychokampania Trzaskowskiego wskazuje, że właśnie tym szczególnie chętnie posługuje się prezydent Warszawy, a chwyty, które stosuje, wskazują na to, że przeszedł on szkolenie programowania neurolingwistycznego (NLP). – W psychomanipulacji posunął się (…) nawet dalej niż Tusk. A trzeba brać pod uwagę, że tego rodzaju chwyty w kampanii prowadzą do skrajnego zniekształcania rzeczywistości, w dodatku są właściwie jedynym sposobem komunikowania się kandydata i jego zaplecza ze społeczeństwem. W ten sposób powstaje grunt do usprawiedliwienia negatywnych, agresywnych działań, np. ataków, nawet gdyby miały przybrać fizyczną formę – wskazuje publicysta.

Kryzys demograficzny

W nowym numerze tygodnika „Sieci” Bartosz Marczuk, członek zarządu i ekspert ds. polityki społecznej Instytutu Sobieskiego, w rozmowie z Dorotą Łosiewicz mówi o kryzysie demograficznym. Choć obecna władza zdaje się upatrywać rozwiązania jedynie w realizacji Paktu Migracyjnego, ważniejsze powinno być wspieranie polskich rodzin. – Nie widzę, by ten rząd był skupiony na tego rodzaju myśleniu. PiS i na poziomie werbalnym, i na poziomie programów społecznych miało jasną strategię i szło wyraźną drogą wzmacniania rodziny – podsumowuje Marczuk.

O sytuacji politycznej w USA

O prezydenckiej aktywności Donalda Trumpa i znaczeniu hasła „America first” Michał Karnowski rozmawia z Timem Constantine’em, byłym amerykańskim politykiem, obecnie prowadzącym popularny polityczny program radiowy „The Capitol Hill Show”. – Hasło „America first” nie oznacza odwrócenia się do świata plecami, ale podkreślenie, że podstawowym zadaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych jest troska o Stany Zjednoczone. Gdy jest ono wykonane, gdy jesteśmy tego pewni, możemy współpracować z innymi – mówi Tim Constantine.

Inne ciekawe tematy

Gdzie podziały się krzyże z kopca Powstania Warszawskiego? O kulisach bulwersującej sprawy oraz o polityce historycznej Rafała Trzaskowskiego opowiada Stanisław Płużański. Konrad Kołodziejski komentuje wizje rozwoju Polski roztaczane przez premiera Donalda Tuska.

W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” także felieton Daniela Obajtka. – Gdyby unijna biurokracja kiedykolwiek miała własny konkurs na największy zbiór pustych frazesów i życzeniowego myślenia, nowo ogłoszony przez Ursulę von der Leyen Kompas Konkurencyjności (Competitiveness Compass) z pewnością zdobyłby złoty medal – podkreśla europoseł PiS i były prezes Orlenu.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Marka Pyzy, Bronisława Wildsteina, Doroty Łosiewicz, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Ryszarda Makowskiego, Arkadiusza Mularczyka, Samuela Pereiry, Andrzeja Rafała Potockiego, Aleksandra Nalaskowskiego, Ryszarda Czarneckiego, Katarzyny Zybertowicz.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne online w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Zapraszamy też do oglądania audycji telewizji wPolsce24 - na 52 kanale telewizji naziemnej oraz u operatorów: Vectra - 825. Polsatbox - 196. UPC/Play - 121 i 339. Netia - 192. Evio - 43 oraz na stronie https://wpolsce24.tv