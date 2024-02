Po czym poznać dobrą, oryginalną i świeżą oliwę?

Oliwa z oliwek stanowi jeden z najzdrowszych produktów spożywczych. Polewamy nią sałatki czy używamy do smażenia. Posiada swój unikatowy i bardzo charakterystyczny zapach oraz smak. Jednak wcale nie tak rzadko, przechadzając się po sklepowej alejce z tłuszczami możemy natknąć się na tańsze zamienniki oraz oliwę nieświeżą i uboższą w składniki odżywcze. Na kontynencie europejskim jest to niestety coraz częstsze zjawisko. Jak zatem wybrać tę właściwą?

W jaki sposób się ją podrabia?

W listopadzie ubiegłego roku włoskie i hiszpańskie służby skonfiskowały ponad 260 tysięcy litrów fałszywych produktów, a nieco później, bo po dwóch miesiącach wszczęto postępowanie w sprawie 50 rzymskich restauracji podejrzanych o serwowanie gościom fałszywej oliwy. Nie jest to tym samym wyjątek od reguły. Podrabiane oliwy z oliwek nieustannie przybiera na sile. Głównymi czynnikami tego stanu rzeczy była między innymi pandemia, niesprzyjające warunki agroklimatyczne (susze oraz mała ilość opadów), a także stale szybujące w górę ceny usług oraz towarów.

No dobrze, ale co znajduje się w zafałszowanej oliwie? Przede wszystkim zamiast oliwy dolewa się do niej wzbogacony w chloforlil oraz karotenoidy olej roślinny. Ma to na celu upodobnić owy olej do oryginalnej oliwy. Równie często producenci używają wody jako rozcieńczacza. Poza tym trafiają się i fałszerstwa etykiet. Odnotowano wiele przypadków, w których klienci płacili za oliwę z pierwszego tłoczenia, a otrzymywali oliwę lampante, która jest niezdatna do spożycia, ponieważ wytwarzana jest z przejrzałych lub przemarzniętych oliwek. Oprócz tego odznacza się kwaśnym oraz nieprzyjemnym zapachem i smakiem. Oliwę tą można spożywać dopiero po przejściu procesu rafinacji. Poprawia on kwasowość i eliminuje wady organoleptyczne oliwy.

Jak rozpoznać?

Należy pamiętać, iż naturalna i oryginalna oliwa z oliwek może przybierać różne barwy – od żółtej po zieloną. Zależy to głównie od odmiany oraz stopnia dojrzałości oliwek. W przypadku oliwy najlepszej jakości mówimy najczęściej o kolorze jasnozielonym. Nie zapominajmy jednak, że kolor sam w sobie nie jest wiarygodnym wskaźnikiem jakości, ponieważ można go łatwo zmienić. Warto także sprawdzić zapach. Oliwa extra virgin powinna mieć intensywny i świeży smak oraz aromat, przeplatany smakiem pikantnym, a także lekko gorzkim. Stąd, jeżeli zakupiona przez nas oliwa z oliwek nie posiada żadnej z wymienionych cech, może być zafałszowana lub rafinowana.

Oliwa extra virgin nie podlega procesowi rafinacji. Jej konsystencja powinna być gęsta. Kiedy jest rzadsza, najprawdopodobniej jest z dodatkiem innych olejów roślinnych. Dobrze przyjrzeć się też cenie. Wysokiej jakości wyrób z pewnością nie będzie należał do najtańszych. Jeżeli cena jest zbyt niska, powinno wzbudzić to naszą uwagę. Równie istotna jest butelka. Powinna być ona ciemna, gdyż oliwa nie lubi dostępu światła i szybko się wtedy utlenia i jełczeje.

Filip Siódmiak