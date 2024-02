Sztuka dobrego mrożenia żywności

Mrożenie jest jednym z najłatwiejszych, najbezpieczniejszych oraz najczęściej stosowanych technik przechowywania oraz wydłużania terminu przydatności do spożycia produktów spożywczych.

Niskie temperatury skutecznie spowalniają bądź całkowicie uniemożliwiają rozwój drobnoustrojów odpowiedzialnych za psucie się żywności oraz pogorszenia się jej cech organoleptycznych. Mrożenie pozwala również ograniczyć marnowanie jedzenia, poprzez możliwość łatwego składowania ich w minusowych temperaturach. Przeprowadzone we właściwy sposób niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków, jednakże w przypadku drobnych i z pozoru nic nieznaczących błędów, może okazać się ono szkodliwe dla naszego zdrowia. Jakich błędów zatem się wystrzegać?

Złe opakowanie

W przypadku mrożenia liczy się każdy szczegół, nawet ten najdrobniejszy. I tak też jest z opakowaniem. Często spotykane wkładanie jedzenia do woreczków foliowych nie jest najlepszym pomysłem. Nie zapewniają one optymalnego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi.

Skutkuje to między innymi tym, że produkty szybko tracą swoje właściwości, smak oraz stają się niezdatne do spożycia. Sprawa wygląda podobnie w przypadku pustych pudełek po lodach. Są to opakowania jednorazowego użytku, a ich wielokrotne wykorzystywanie zwiększa ryzyko uwalniania mikroplastiku, który następnie może migrować do jedzenia. Najlepiej przechowywać je w przystosowanych do tego celu opakowaniach, dostępnych w każdym większym sklepie spożywczym.

Zbyt ciepło

Temperatura wkładanej do zamrażarki żywności jest niezmiernie istotna. Jeżeli jest ona gorąca lub zbyt ciepła, czy też dopiero świeżo po ugotowaniu, to najpierw należy ją ostudzić. Pominięcie tego kroku naraża sprzęt na poważną awarię z uwagi na nagły wzrost temperatury. Dodatkowo sprawi to, iż ciepło będzie „oddawane” na pozostałe produkty znajdujące się w zamrażalce.

Brak oznaczeń

Tak, nieumieszczenie na pudełku daty włożenia do zamrażalki lub co się w nim znajduje potrafi przysporzyć sporo problemów. Może zdarzyć się na przykład sytuacja, w której po paru dniach, bądź tygodniach po prostu zapomnimy co znajduje się w poszczególnych pojemnikach. Miejmy na względzie i to, że żywności nie może być mrożona w nieskończoność.

Warzywa dla przykładu najlepiej, aby nie były składowane w ten sposób powyżej sześciu miesięcy. Najkrótszy termin dotyczy mięs, wędlin i podrobów, a także gotowych potraw, które najlepiej zużyć w ciągu kilku tygodni.

Nie ta żywność

Znaczenie ma także rodzaj produktu, gdyż nie każdy nadaje się do mrożenia. Do tej grupy zalicza się między innymi pomidory, ogórki, sery czy kremy. Szybko stracą one swoją pierwotną konsystencję oraz wartości odżywcze. I koniec końców trzeba będzie je wyrzucić.

Nigdy też nie zamrażajmy tej samej żywności dwukrotnie, jeśli zależy nam na zdrowiu oraz uniknięcia poważnych dolegliwości gastrycznych czy zatruć pokarmowych.

Filip Siódmiak

