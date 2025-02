Ulubione soki owocowe wcale takie zdrowe nie są

Nadmierna konsumpcja gotowych soków owocowych - produktów dostępnych w każdym sklepie spożywczym może okazać się szkodliwa dla zdrowia.

Soki owocowe powszechnie postrzegane są jako zdrowy element codziennej diety, przede wszystkim ze względu na ich potencjalne właściwości odżywcze, takie jak zawartość witamin oraz mikroelementów. Jednakże, jak zaznacza dr Bartek Kulczyński, specjalista z zakresu dietetyki nadmierna konsumpcja tego typu gotowych produktów dostępnych w każdym sklepie spożywczym może okazać się szkodliwa dla zdrowia. Warto zatem przeanalizować, dlaczego ich regularne spożycie może mieć negatywne konsekwencje dla organizmu.

Cukier – czyli to co w nadmiarze szkodzi

Gotowe soki owocowe, mimo atrakcyjnego opakowania, często zawierają znaczne ilości cukru. Jedna porcja o objętości 250 ml może dostarczać od 20 do 25 gramów cukrów prostych, co odpowiada około 4–5 łyżeczkom. Regularne spożywanie takich ilości cukru prowadzi do istotnych zaburzeń metabolicznych.

„Owoce kojarzą nam się ze zdrowiem i sam zachęcam do ich umiarkowanego spożywania. Nie należy jednak stawiać znaku równości między nimi a sokami z nich pozyskiwanymi. Brak miąższu sprawia, że sprzedawane soki owocowe nie mają błonnika, który niweluje niepożądane działanie cukru obecnego w tego typu produktach. Co więcej, w porównaniu do owoców, soki owocowe są uboższe w witaminy i składniki mineralne. Szczególnie mam tu na myśli najbardziej popularne soki jabłkowe i pomarańczowe” – tłumaczy ekspert.

Nadmiar cukru w diecie zwiększa ryzyko:

• rozwoju cukrzycy typu 2,

• progresji miażdżycy,

• występowania ogólnoustrojowych stanów zapalnych,

• rozwoju nadwagi i otyłości.

Dodatkowo, cukier przyspiesza procesy starzenia komórkowego poprzez wzmożoną produkcję wolnych rodników oraz osłabia mechanizmy odpornościowe, czyniąc organizm bardziej podatnym na infekcje.

Nektar owocowy – lepszy wybór?

Kolejną kategorią produktów, przed którymi ostrzega dr Kulczyński, są nektary owocowe. Zawierają one zaledwie od 20 do 50 proc. soku owocowego, natomiast pozostałą ich część składu stanowią woda i cukry (szczególnie syrop glukozowo-fruktozowy) lub inne substancje słodzące. Ekspert wskazuje, iż nektary te są w rzeczywistości rozcieńczonymi sokami wzbogaconymi o dodatkowe substancje słodzące, które dodatkowo zwiększają ich kaloryczność, nie dostarczając jednocześnie wartości odżywczych.

A co z rekomendacjami?

Zdaniem dr. Kulczyńskiego, najlepszym wyborem są świeżo wyciskane soki przecierowe, przygotowywane w warunkach domowych. Szczególnie warto sięgać po soki z aronii, żurawiny czy wiśni, które charakteryzują się wysoką zawartością polifenoli i antyoksydantów, wspomagających zdrowie układu sercowo-naczyniowego oraz mechanizmy ochrony przed stresem oksydacyjnym.

Jednakże najzdrowszym z punktu widzenia jednorazowo spożytej porcji węglowodanów nieustannie pozostaje skonsumowanie całych części owoców, najlepiej również bez uprzedniej obróbki termicznej zwiększającej indeks glikemiczny owocu. Przemawia za tym również fakt, iż w przypadku, nawet świeżo wyciskanego soku, na przykładowe 250 ml soku pomarańczowego w rzeczywistości przypada 5-6 całych owoców. Pozostaje zatem zadać sobie pytanie kto dałby radę jednorazowo zjeść tyle sztuk pomarańczy? Znacznie łatwiej wypić za to sok, który dodatkowo nie zaspokoi naszego głodu, w odróżnieniu do całych owoców.

Zapamiętaj!

Zarówno gotowe soki owocowe, jak i nektary owocowe, mogą stanowić istotne źródło nadmiarowego cukru w diecie, co czyni je potencjalnie szkodliwymi dla zdrowia. Wybór produktów świeżych i samodzielnie przygotowywanych stanowi znacznie lepszą alternatywę, przyczyniając się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i redukcji ryzyka chorób dietozależnych.

Filip Siódmiak

