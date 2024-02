Rząd wytnie budowę obwodnic? "Nie ma środków"

Po weryfikacji kosztów okazało się, że przewidziane na realizację programu „stu obwodnic” środki są niewystarczające - powiedział w piątek na konferencji prasowej w Opolu wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz.

W trakcie konferencji prasowej w opolskim oddziale GDDKiA, wiceminister Gancarz odniósł się do realizacji głównych projektów drogowych zaplanowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

„Przechodzimy etap weryfikacji wszystkich programów, które w ostatnich latach były uruchomione, nie zawsze w racjonalny sposób - często decyzje co do dużych inwestycji infrastrukturalnych były dyktowane decyzjami politycznymi. (…) Lista stu obwodnic, rozrosła się do ponad 150, a już dzisiaj wiadomo, że przewidziane nawet na te sto obwodnic środki w wysokości 28 mld, są niewystarczające. Można obiecywać dużo i w ostatnich latach było to widocznym zjawiskiem, drugie to fizycznie realizować” - powiedział wiceminister.