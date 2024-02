Wielkie problemy wiatrakowego kolosa

Rosja ma to do siebie, że lubi przykrywać poważne problemy wewnętrzne agresją - bądź to w swej retoryce, bądź w działaniach. Wiemy już teraz, że państwo Wladimira Putina ucierpi gospodarczo na pandemii. A i bez niej Rosja radziła sobie średnio, zaliczając kolejne wpadki w handlu węglowodorami - mówi w wywiadzie dla wGospodarce.pl Jakub Wiech, ekspert ds. energetyki.