Rząd mówi koniec. Koniec negocjacji ws. zamknięcia kopalń

Umowa społeczna ws. górnictwa węgla kamiennego pozostaje aktualna, nie będzie negocjowana, zmieniamy jedynie wniosek notyfikacyjny - poinformowała w piątek w Katowicach minister przemysłu Marzena Czarnecka; relacjonując spotkanie w Brukseli z komisarzami Unii Europejskiej z 5 lutego br.

Eliminowanie kopalń - najpilniejsze zadanie

Chodzi o wniosek ws. notyfikacji podpisanej w maju 2021 r. umowy społecznej, regulującej zasady i tempo wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce do 2049 r. Dokument zakłada subwencjonowanie branży w tym okresie w postaci budżetowych dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń. Wymaga to zgody Komisji Europejskiej.

Już z końcem grudnia minister przemysłu sygnalizowała, że zatwierdzenie wniosku notyfikacyjnego dot. umowy społecznej jest najpilniejszym zadaniem jej resortu. W tej sprawie spotkała się 5 lutego br. z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, odpowiedzialną za sprawy cyfryzacji i konkurencji oraz wiceprzewodniczącym KE ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Marošem Šefčovičem. W spotkaniu uczestniczył też szef MAP Borys Budka.

Bez negocjacji

Podczas piątkowego briefingu w Katowicach minister Czarnecka zrelacjonowała ustalenia z tego spotkania.

Ustaliliśmy, że umowa społeczna ze związkami zawodowymi jest nadal aktualna, tylko złożony wniosek ws. notyfikacji pomocy publicznej jest źle sporządzony, niewłaściwie i wymaga korekty - poinformowała.

Dopytywana o szczegółowe zapisy wniosku notyfikacyjnego, w tym m.in. czy negocjowana będzie oś czasu funkcjonowania poszczególnych kopalń, minister odpowiedziała, że „umowa społeczna pozostaje aktualna - ona nie będzie podlegała negocjacjom”.

Pytana o spodziewany harmonogram prac nad wnioskiem notyfikacyjnym szefowa MP odpowiedziała: „mamy nadzieję, że zakończymy procedowanie do 30 czerwca 2024 r.”.

Korekta wniosku będzie składana w marcu i kwietniu - dodała Marzena Czarnecka deklarując starania, aby umowa została notyfikowana przed upływem obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Poprzedni rząd nie chciał zamykać kopalń

Jak państwo doskonale wiecie, od dwóch lat takie postępowania toczą się przed Komisją Europejską - i nie udało się poprzednikom dopiąć tego tematu - wskazała Czarnecka

pap, jb