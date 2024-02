Giełda powiela historię. Czy czeka nas ten scenariusz?

W ciągu ostatnich dwudziestu lat szczyt na S&P 500 przypadał w lutym, później następowała korekta i odbicie w kwietniu. Jednak historycznie najmocniejszy wydźwięk miała covidowa zapaść na giełdzie w 2020 roku. Czy w tej chwili mamy przesłanki, żeby powielić silniejsze spadki na rynku w perspektywie najbliższych miesięcy?

Jak podkreśla Daniel Kostecki, analityk CMC Markets, już jesienią zeszłego roku można było zaobserwować występowanie bardzo określonych z punktu widzenia statystyki, zjawisk na rynku finansowym.

Według niego, główny wskaźnik giełdy na Wall Street – S&P 500, statystyczne w ciągu ostatnich dwudziestu lat szczyt osiągał 16 lutego, a korekta trwała do 9 marca – aby później mogło nastąpić odbicie do końca kwietnia.

Jego zdaniem, trudno jednak ostatecznie powiedzieć jak wypadnie bieżący rok – szczególnie, że rynkowe spadki wydarzyły się na przestrzeni dwudziestu lat 11-krotnie, a zwyżki 9-krotnie.

-Jeżeli chodzi o rynek papierów dłużnych, to aktualnie obserwujemy spadek wartości amerykańskich obligacji wraz ze wzrostem ich rentowności – po istotnym rajdzie cen, który miał miejsce w listopadzie i grudniu. Obecnie obserwowana korekta, gdyby miała zakończyć się zgodnie ze statycznym wynikiem z ostatnich dwudziestu lat, mogłaby osiągnąć dno w okolicach 21 lutego – zauważa Daniel Kostecki.

Analityk CMC Markets zwraca także uwagę na rynek ropy naftowej, w przypadku której ceny również poruszają się zgodnie z sezonowymi wzorcami.

-Tu obecny dołek z początku lutego pokrył się z 5-letnią średnią. Jeśli cena nadal ma uwzględniać sezonowość, to lokalne przesilenie na rynku ropy może mieć miejsce w okolicach 4 marca. Korekta może być tutaj relatywnie krótka, trwając do 14-18 marca – aby mógł następnie rozpocząć się kolejny ruch wzrostowy, trwający do końca czerwca – ocenia Daniel Kostecki.