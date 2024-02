Oto polskie auto marzeń

Jakie są nasze ulubione marki samochodów, modele aut, jakie typy nadwozia przyciągają uwagę Polaków i czy silnik Diesla wciąż jest atrakcyjną opcją dla poszukujących samochodu?

Raport “Internetowy samochód roku 2023” OTOMOTO powstał na podstawie statystyk wyszukiwania w sieci ofert aut nowych i używanych. Jakie trendy zaznaczyły się w ubiegłym roku?

Dobre, bo niemieckie

Po raz pierwszy od pięciu lat liderem w zestawieniu najczęściej wyświetlanych marek używanych samochodów jest BMW, które wyprzedziło Audi i Mercedesa. Tym samym czołówka najpopularniejszych marek pozostaje identyczna w przypadku samochodów nowych i używanych.

Samochody pochodzące od niemieckich producentów dominują też na listach najpopularniejszych modeli - w pierwszej dziesiątce najczęściej wyświetlanych modeli w OTOMOTO znalazło się aż siedem samochodów produkowanych przez niemieckie koncerny.

Na rynku wtórnym pod względem częstotliwości wyświetlania ogłoszeń dominuje BMW serii 3 E90.

Z kolei wśród pojazdów nowych najczęściej poszukiwana była Cupra Formentor, czyli SUV producenta hiszpańskiego (dawny Seat), lecz należącego do Grupy Volkswagen.

Pięcio-siedmioletni pojazd produkcji niemieckiej - od tego zaczynamy szukanie pojazdu dla siebie / autor: Pixabay

Rejestrujemy samochody ponad 10-letnie

Według danych CEPiK w 2023 roku niemal trzy czwarte aut zarejestrowanych w Polsce miało więcej niż 10 lat. Szukając samochodu skupiamy się na nieco młodszych modelach wyświetlenia samochodów - najczęściej wyświetlane były modele z 2018 roku.

Jednak na finalną decyzję o zakupie bardzo mocno wpływają ceny, a te - we wszystkich przedziałach wiekowych znacząco wzrosły od czasu sprzed pandemii. W 2023 roku samochody w wieku 9-10 lat były wystawiane średnio za nieco ponad 46 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 79 proc. w stosunku do kwot, jakich za sprzedaż samochodów w tym przedziale wiekowym oczekiwali sprzedający samochody jeszcze w 2019 roku.

Ponad 200 koni mechanicznych jakie daje mocny silnik benzynowy - to wciąż pociąga / autor: Pixabay

Wciąż stawiamy na silniki spalinowe

Silniki benzynowe pozostają z niekwestionowaną pozycją lidera wśród nowych i używanych samochodów. Na drugim miejscu plasują się samochody z silnikiem Diesla. Wyświetlenia używanych samochodów z silnikiem spalinowym łącznie obejmowały 90 proc. ruchu przeglądających oferty używanych aut na platformie. W przypadku nowych modeli silniki benzynowe i Diesle łącznie przyciągnęły 80 proc. zainteresowania.

Coraz popularniejsze stają się auta z nadwoziem typu SUV / autor: Pixabay

Wolimy patrzeć na drogę z wyższej pozycji - szukamy SUV-ów

Niemal połowa wyświetlanych w OTOMOTO wyświetleń samochodów nowych obejmowała samochody z nadwoziem typu SUV. Popularność tego typu nadwozia potwierdza też lista najczęściej oglądanych modeli - połowa z nich to SUVy. Utrzymujący się już od kilku lat trend widać także w popularności nadwozia wśród poszukujących używanych aut - SUVy obejmowały tu 24 proc. wyświetleń.

Automatyczna skrzynia biegów staje się oczekiwanym elementem wyposażenia auta / autor: Pixabay

Coraz chętniej jeździmy „automatem”

Dominacja wyświetleń samochodów nowych z automatyczną skrzynią biegów (ponad 80 proc. wyświetleń), spotyka się z odpowiedzią producentów - wśród dostępnych na OTOMOTO nowych samochodów aż trzy czwarte było wyposażonych w „automat”.

Chęć przesiadki do samochodu z automatyczną skrzynią biegów coraz częściej pokazują też poszukujący aut używanych (niemal połowa wyświetleń używanych samochodów). Jednak choć na wtórnym rynku z roku na rok pojawia się więcej ogłoszeń z samochodami z automatyczną skrzynią biegów, to ciągle króluje skrzynia manualna - taką ma dwie trzecie samochodów używanych z ofert publikowanych na platformie.

Silniki spalinowe wciąż dominują jako napęd, choć często w wersji hybrydowej, jak w tej toyocie / autor: Pixabay

Przedsiębiorcy coraz częściej kupują auta używane

Po wyraźnym wzroście rejestracji samochodów używanych przez firmy w 2022 roku - gdy dostępność nowych samochodów na rynku była mocno ograniczona (skok z 30 proc. rejestracji używanych pojazdów w 2021 roku do 47 proc. w 2022 roku), w 2023 roku przedsiębiorcy kontynuowali zakupy na rynku wtórnym. Wśród nowo zarejestrowanych przez przedsiębiorców aut w ubiegłym roku aż 51 proc. było samochodami używanymi. Zainteresowanie przedsiębiorców najczęściej przyciągały pojazdy w wieku od 5 do 10 lat.

Więcej informacji na temat preferencji motoryzacyjnych Polaków w raporcie “Internetowy Samochód Roku 2023 OTOMOTO”.

Oprac. Sek

»» O motoryzacji i motosporcie czytaj też tutaj:

Czy z polskich dróg „zniknie” co czwarty pojazd?

Kierowco, strzeż się! Nadciąga lawina fotoradarów

Motoszaleństwo. „Forza Hamilton!”