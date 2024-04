Samochody przeznaczone do zawodów sportowych, które zostaną tymczasowo dopuszczone do ruchu, będą oznakowane specjalnymi tablicami rejestracyjnymi z czerwonymi znakami na żółtym tle - przewiduje opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Zgodnie z nowelizacją Prawa o ruchu drogowym, która wchodzi w życie 1 czerwca br., właściciele samochodów sportowych będą mogli ubiegać się o czasowe dopuszczenie takiego pojazdu do ruchu, np. w celu wywozu pojazdu za granicę, przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy pojazdu.

Czerwone znaki na żółtym tle

W tym celu wydawane będą tymczasowe tablice rejestracyjne o specjalnej, wyróżniającej się kolorystyce: znaki numeru rejestracyjnego koloru czerwonego będą umieszczone na żółtym tle - przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników, który został we wtorek opublikowany i przekazany do konsultacji.

Jak poinformował resort infrastruktury w uzasadnieniu projektu, propozycje nowych regulacji zostały przygotowane w związku z wchodzącymi w życie zmianami do ustawy Prawo o ruchu drogowym, umożliwiającymi czasowe dopuszczanie do ruchu samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych. Jednym z warunków dopuszczenia do ruchu samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych będzie jego czasowa rejestracja.

Będzie jej dokonywał właściwy miejscowo starosta na wniosek właściciela pojazdu. Rejestrując czasowo samochód osobowy przeznaczony do zawodów sportowych starosta będzie wydawał pozwolenie czasowe oraz tymczasowe tablice rejestracyjne. Wysokość opłaty za dopuszczenie do ruchu wynosić będzie 18,50 zł, a za wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych - 100 zł.

W uzasadnieniu do projektu zwrócono ponadto uwagę na bardzo mały wolumen produkcji takich tablic w skali roku - według szacunków ministerstwa rocznie będzie wydawanych około 200 kompletów, tak więc tablice do samochodów sportowych nie będą wytwarzane seryjnie.

PAP, sek

