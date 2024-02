Motoszaleństwo. „Forza Hamilton!”

Potwierdzona wieczorem w czwartek 1 lutego pogłoska o przejściu siedmiokrotnego mistrza Formuły 1 Lewisa Hamiltona z teamu Mercedesa do Ferrari od sezonu 2025 gruchnęła we Włoszech jak grom z jasnego nieba i wywołała ogromne poruszenie w mediach, a wśród kibiców niedowierzanie połączone z szaleństwem. Od 17 lat miliony fanów motosportu i marki z Maranello czekają na triumf w cyklu najsłynniejszych wyścigów samochodowych świata

Grom z jasnego nieba

Nic nie zapowiadało tego, co zrobił siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton - po sezonie 2024 przejdzie on z Mercedesa do Ferrari, co potwierdziły w czwartek wieczorem oba zespoły.

39-letni dziś Lewis Hamilton to siedmiokrotny zwycięzca cyklu wyścigów F1 / autor: PAP/EPA/Marcelo Machado de Melo

39-letni Hamilton wygrał 103 wyścigi F1 i jest pod tym względem rekordzistą. Tytuły mistrzowskie zdobywał w latach: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku. Ponieważ kierowcy F1 tak jak dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, wysokość nowego kontraktu Lewisa Hamiltona jest tajemnicą, choć chyba w jego decyzji nie one grały największą, ale możliwość dalszego wygrywania na torze.

Dla całej Formuły 1 wolta Hamiltona to znakomity czynnik reklamowy, a Ferrari będzie się cieszyło rekordowym zainteresowaniem mediów i kibiców.

Kierowcy w barwach Ferrari zdobyli 15 tytułów mistrzów świata i pod tym względem włoski zespół jest rekordzistą. Po raz ostatni triumfował jednak dawno, gdy w 2007 roku zwyciężał Fin Kimi Raikkonen.

Kilka miesięcy temu Hamilton podpisał nowy dwuletni kontrakt z Mercedesem, ale z opcją odejścia po jednym sezonie. W niemieckim zespole jeździ od 2013 roku, kiedy to przeniósł się z McLarena.

Hamilton będzie jeździł w Ferrari z Monakijczykiem Charlesem Leclercem, który w ubiegłym tygodniu podpisał z włoską stajnią długoterminowy kontrakt.

Włoscy kibice teamu Ferrari na trybunach legendarnego toru wyścigów Monza / autor: Pixabay

Szaleństwo fanów Ferrari

Zdumienie, entuzjazm, radość, nadzieje - o takich reakcjach kibiców stajni Ferrari informują media. Nieoczekiwany transfer Hamiltona trafił na czołówki portali włoskich gazet oraz dzienników radiowych i telewizyjnych w kraju, w którym są miliony fanów Formuły 1.

„La Gazzetta dello Sport” podkreśla, że do włoskiej drużyny przechodzi „ikona” i „Lewis - rewolucjonista”, który nie boi się zajmować stanowiska w najważniejszych sprawach. Przypomina jego batalie przeciwko rasizmowi i homofobii, w obronie praw najsłabszych. Jego wpływ społeczny, dodaje, wykracza poza zwycięstwa na torze, bo w tych latach odcisnął bardzo ważny ślad również w społeczeństwie obywatelskim.

Lewis Hamilton to ikona motosportu, a jego wpływ społeczny wykracza poza zwycięstwa na torze / autor: PAP/EPA/ANDRE PICHETTE

Hamilton – totem Formuły 1

„Ferrari wprowadza do swego teamu nie tylko fenomen, totem F1, mit silników, ale także człowieka doskonale dopasowanego do swoich czasów, świadomego, odpowiedzialnego, zaangażowanego”, „pragnącego zawsze wnieść swój wkład w problemy społeczeństwa” - stwierdza największy włoski dziennik sportowy. Stawia od razu pytanie, czy z siedmiokrotnym triumfatorem Ferrari znów zawalczy o mistrzostwo.

„Corriere dello Sport” pisze o „spektakularnym zwrocie akcji w Formule 1”. Na stronie internetowej gazety znalazł się komentarz byłego prezesa Ferrari Luki Cordero di Montezemolo, który stwierdził, że to „nieoczekiwane” zdarzenie o „wielkim efekcie”.

„Hamilton to wielki mistrz, zrobi wszystko, by zakończyć karierę zdobywając mistrzostwo. Będzie się działo” – dodał.

Komentatorzy zwracają uwagę na to, że w klubie z Maranello od 2025 będzie niesłychany duet: 40-letni już wtedy Lewis Hamilton oraz Charles Leclerc, który we Włoszech nazywany jest „predestinato”, czyli predystynowany do objęcia tronu w F1. Potrzebna była też zgoda Leclerca, choć nikt tego nie przyzna - odnotowuje „La Stampa”.

Sezon 2024 F1 rozpocznie się 2 marca wyścigiem o GP Bahrajnu. Zaplanowano 24 rundy. Wygląda na to, że na każdej przez ryk i wizg bolidów F1 będzie się przebijało gromkie zawołanie włoskich tifosi (kibiców) „Forza Hamilton!”, czyli „Hamilton - jedziesz!”.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP), sek

