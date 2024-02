Auto z salonu czy z drugiej ręki?

17 proc. Polaków rozważa kupno samochodu w ciągu pół roku – wynika z badania „Consumer Signals” firmy doradczej Deloitte. Ci, którzy są zdecydowani zmienić pojazd, są bardziej zainteresowani samochodami z salonu.

„Chociaż 62 proc. obecnie jeżdżących w Polsce aut to samochody używane już w momencie zakupu, to 52 proc. osób planujących zakup zamierza nabyć zupełnie nowe auto. Głównymi przyczynami decyzji o zmianie jest brak opłacalności inwestowania w dotychczasowy samochód (25 proc. odpowiedzi) oraz gotowość lub chęć zmiany pojazdu (22 proc.)” – czytamy w komunikacie.

Kierowcy stawiają na silniki spalinowe

Mimo rosnącej popularności aut o napędzie alternatywnym, polscy kierowcy są przywiązani do klasycznych rozwiązań. Na pytanie dotyczące preferowanego napędu w nowym pojeździe, 55 proc. ankietowanych wskazało silnik spalinowy. 18% odpowiedzi dotyczyło silnika hybrydowego, a jedynie 6 proc. ankietowanych wykazuje zainteresowanie w pełni elektrycznym pojazdem.

Samochody Polaków nieco odmłodniały

Jednocześnie co piąty konsument nie wie jeszcze, czym będzie napędzany jego nowy samochód, podkreślono.

Wiele zależy od ceny

„Mimo wielu działań mających na celu promocję samochodów zero- i niskoemisyjnych Polacy wykazują przywiązanie do silników spalinowych. Z drugiej strony ponad 20 proc. konsumentów wydaje się otwarta na pojazdy z napędem alternatywnym, co stanowi szansę dla firm stawiających na elektromobilność. Nie bez znaczenia są także plany miast zakładające ograniczenie możliwości wjazdu najstarszymi i najbardziej emisyjnymi pojazdami do ścisłego centrum. To, czy oferta samochodów innych niż spalinowe okaże się dostatecznie interesująca dla polskiego kierowcy, będzie zależało od wielu czynników, takich jak ceny pojazdu, dostępność infrastruktury szybkiego ładowania czy programy publicznych dopłat” – powiedział dyrektor, lider sektora Automotive w Polsce w Deloitte Bartek Swatko.

Najnowsza wersja badania została przeprowadzona pod koniec stycznia 2024 r. Była to 51. edycja przeprowadzona globalnie i 42., w której wzięli udział konsumenci z Polski.

ISBnews/bz

