Atom: Nowy rząd mnoży wątpliwości, a czasu brakuje

Polski atom jest bez wątpienia najważniejszym projektem energetycznym w dziejach kraju. Niestety - wciąż realnie nie wiemy kiedy ruszy jego realizacja.

Polityczna zmiana jaka dokonała się w 2023 roku postawiła pod znakiem zapytania szereg inicjatyw i, niestety, polski atom jest jedną z nich. Jak wskazuje na łamach Business Insider Barbara Oksińska wokół realizacji polskiej elektrowni jądrowej mnożą się wątpliwości.

Jak wykazuje Oksińska w tekście „Mnożą się wątpliwości wokół polskiego atomu. Oto kluczowe pytania” rząd Donalda Tuska nie uspokoił bynajmniej zwolenników atomu, mnożąc wątpliwości wokół projektu.

Premier sugerował już, że lokalizacja elektrowni jądrowej może być zmieniona, nie mamy też żadnego konkretnego modelu finansowania tak potężnego projektu. Jego koszt szacowany jest na 100 mld złotych. KO zapewniała, że ów model będzie zaprezentowany podczas pierwszych 100 dni rządów nowej koalicji - tak się jednak nie stało.

Same kompetencje stoją też pod znakiem zapytania - pierwotnie elektrownią miało zajmować się Ministerstwo Klimatu, jednak teraz ma polski atom być wzniesiony przez Ministerstwo Przemysłu.

Co istotne w zarządzie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe wciąż zasiadają osoby nominowane w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Bez wątpienia nowy rząd i tu dokona personalnych zmian, co też może wpłynąć na czas realizacji projektu.

I to właśnie czas jest tu kluczowym elementem. Jak wskazał bowiem jeszcze w styczniu bieżącego roku ekspert ds. energetyki i redaktor naczelny portalu Energetyka24 Jakub Wiech na swoim oficjalnym, facebookowym mikroblogu:

Projekt jądrowy i tak jest opóźniony o ok. 2 lata. To jeszcze nie jest tragedia, natomiast trzeba robić wszystko, żeby opóźnienie redukować, a przynajmniej: żeby go nie powiększać.