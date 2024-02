Oliwki kością niezgody między UE a USA

Światowa Organizacja Handlu (WTO) stwierdziła, że Unia Europejska słusznie zaskarżyła USA za nałożenie ceł na dojrzałe oliwki pochodzące z Hiszpanii. Poinformowała o tym Komisja Europejska.

W 2017 roku, przed nałożeniem tych ceł, Hiszpania była największym eksporterem dojrzałych oliwek do USA. Wartość hiszpańskiego eksportu wynosiła 67 mln dolarów, czyli 76 proc. całego amerykańskiego importu dojrzałych oliwek.

Cła i dumping

1 sierpnia 2018 roku ministerstwo handlu USA nałożyło cła wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz dojrzałych hiszpańskich oliwek w wysokości od 30 do 44 proc., w zależności od przedsiębiorstwa. UE uznała środki przyjęte przez USA za nieuzasadnione i zaskarżyła je do WTO.

W 2022 r. hiszpański eksport oliwek do USA był wart tylko 20 mln dolarów, co stanowiło zaledwie 26 proc. importu tego towaru do USA.

Co dalej?

Decyzja w sprawie oliwek została zawarta w tzw. sprawozdaniu zespołu orzekającego WTO. Obie strony mogą teraz zwrócić się o przyjęcie go przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO podczas najbliższego posiedzenia, które odbędzie się co najmniej 20 dni po opublikowaniu sprawozdania. Jeżeli sprawozdanie zespołu orzekającego zostanie przyjęte, stanie się ono wiążące dla UE i USA, a Stany Zjednoczone będą musiały podjąć natychmiastowe działania w celu wykonania orzeczenia i zniesienia ceł.

USA nie zrealizowały zaleceń

Stany Zjednoczone nie zrealizowały w pełni zaleceń pierwotnego zespołu orzekającego, co stanowi naruszenie zasad WTO. Tymczasem hiszpańscy producenci oliwek znajdują się w trudnej sytuacji, a import z Hiszpanii może zostać wypchnięty z rynku amerykańskiego. W związku z tym wzywamy USA do szybkiego zapewnienia zgodności z zasadami i pomocy hiszpańskiemu sektorowi oliwek, który od 2018 r. pada ofiarą bezprawnych amerykańskich ceł wyrównawczych” - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceszef KE odpowiedzialny za handel.

Z Brukseli Łukasz Osiński_PAP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rząd Tuska wprowadzi euro w Polsce, bo tak chce. I już!

Rząd wyrzuci leśników z Puszczy Białowieskiej!

W sprawie Izery nie ma co zwlekać

Do kogo należy ukraińska ziemia?