Tak Tusk usunie rolników? "Infrastruktura krytyczna"

W trakcie trwających protestów rolników w całej Polsce, w czwartek premier Donald Tusk ogłosił wprowadzenie przejść granicznych z Ukrainą na listę tzw. infrastruktury krytycznej. W efekcie rolnicy nie będą mogli prowadzić blokad na granicy z Ukrainą.

Dla zapewniania 100 proc. gwarancji że pomoc wojskowa, sprzęt, amunicja, pomoc humanitarna i medyczna będą docierały bez żadnych opóźnień na stronę ukraińską, będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. To jest kwestia najbliższych godzin - zapowiedział.

Zapowiedź konsekwencji

Tusk podkreślił, że będzie to oznaczało „reżim organizacyjny” na tych przejściach i drogach dojazdowych.

Będziemy wyciągać z tego też praktyczne konsekwencje tak, aby ten ruch odbywał się bez żadnych opóźnień i zahamowań - dodał.

Premier podkreślił, że ”na polskiej granicy z Ukrainą chronimy interesy nie tylko polskich rolników„, bo to granica europejska.

Morawiecki: Rolnicy, nie dajcie się!

Wpisanie przejścia granicznego z Ukrainą na listę infrastruktury krytycznej oznacza w praktyce siłową blokadę protestu rolników. Tusk po raz kolejny chce rozwiązać problem poprzez eskalację napięcia. Drodzy rolnicy, nie dajcie się! - napisał na platformie X były premier Mateusz Morawiecki

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował w czwartek do polskich władz, by podjęły poważny dialog z protestującymi rolnikami, by uspokoić sytuację i wypracować w ich sprawie plan na przyszłość. Zaznaczył, że potrzebne są także „poważne rozmowy” z ukraińskimi partnerami.

Prezes PiS zaapelował do rządu, „żeby jednak zamiast deklaracji, zamiast zapowiedzi, które można traktować jako zapowiedź użycia nadzwyczajnych środków dla odblokowania granicy polsko-ukraińskiej tam gdzie jest zablokowana (…), uznanie części tej infrastruktury w tym rejonie za infrastrukturę krytyczną - chodzi tutaj o zastosowanie innych metod, a przede wszystkim o poważny dialog” - dodał.

Zdaniem Kaczyńskiego, ten dialog „wbrew temu co mówił premier” jest możliwy.

Prezes PiS zaznaczył, że choć protest rolników jest jego zdaniem spontaniczny i w dużej mierze rozproszony, to ”można wskazać ośrodki, z którymi podjęcie rozmów byłoby sensowne z punktu widzenia uzyskana tego celu jakim jest uspokojenie sytuacji i stworzenie jakiegoś planu na przyszłość„.

