Lawina chętnych na zarządzanie Orlenem

260 zgłoszeń wpłynęło w terminie w konkursie na dziewięciu członków zarządu - poinformował w piątek koncern. Zgłoszenia będą teraz analizowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń rady nadzorczej spółki.

Termin składania zgłoszeń w rozpisanym 14 lutego postępowaniu kwalifikacyjnym na członków zarządu upłynął w piątek o godz. 15. W wyznaczonym terminie wpłynęło 260 zgłoszeń kandydatów i kandydatek - poinformował Orlen.

Zgodnie z procedurą, zostaną one teraz przeanalizowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń rady nadzorczej, który 7 marca, po zbadaniu zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, przygotuje dla rady listę kandydatów i kandydatek na poszczególne stanowiska w zarządzie.

Kandydaci, którzy przejdą ten etap zostaną zaproszeni na spotkania z zespołami rady nadzorczej w dniach 11-16 marca. Wyboru członków zarządu rada ma dokonać w tygodniu następującym po dni 18 marca - sprecyzował Orlen.

Zgodnie z ogłoszeniem, w postępowaniu kwalifikacyjnym rada nadzorcza Orlenu zamierza wyłonić: prezesa, wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, a także sześciu członków zarządu – ds. upstream, energetyki i transformacji energetycznej, sprzedaży detalicznej, ds. korporacyjnych, ds. handlu hurtowego i logistyki oraz ds. produkcji.

Od 5 lutego prezesem Orlenu nie jest już Daniel Obajtek, który wcześniej oddał się do dyspozycji rady nadzorczej.

Od 7 lutego zarząd płockiego koncernu pracuje w składzie: Witold Literacki jako p.o. prezesa zarządu; delegowani czasowo do wykonywania czynności członków zarządu członkowie rady nadzorczej - Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński oraz członek zarządu Józef Węgrecki.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, w którym Skarb Państwa ma 49,9 proc. akcji. Poosiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

PAP, sek

