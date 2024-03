Szef MSWiA: Traktory nie wjadą do centrum Warszawy

Szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do zapowiadanego na środę protestu rolników, oznajmił, że traktory nie wjadą do centrum Warszawy, bo obowiązuje tam zakaz ruchu takich pojazdów. Dodał, że policja będzie przestrzegać prawa.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapytany we wtorek w Radiu Zet, czy policjanci wpuszczą traktory do Warszawy na protest rolników, przypomniał, że w stolicy obowiązuje zakaz poruszania się ciągnikami.

Zwrócił uwagę, że zabroniono blokady dwóch ulic – Wału Międzeszyńskiego i Traktu Lubelskiego. Wprawdzie organizatorzy protestu odwołali się od tej decyzji, ale przegrali w sądzie.

„W tej sprawie wszystko jest jasne. Policja będzie przestrzegać prawa” – stwierdził Kierwiński.

Przyznał, że sympatia społeczna jest po stronie rolników, choć jego zdaniem wiele zależy od form protestu.

– Rzeczywiście to, co dzieje się, jeżeli chodzi o otworzenie rynku UE na zboże ze Wschodu jest czymś, co wymknęło się spod kontroli – podkreślił.