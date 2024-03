TikTok będzie zakazany? Głosowanie w przyszłym tygodniu

Izba Reprezentantów zagłosuje w przyszłym tygodniu nad projektem ustawy, która może doprowadzić do sprzedaży TikToka lub całkowitego zakazu aplikacji w USA - zapowiedział lider większości w Izbie Steve Scalise. W czwartek mimo intensywnej kampanii nacisku komisja Izby jednogłośnie zagłosowała za dalszym procedowaniem projektu.

„Komisja energii i handlu Izby Reprezentantów właśnie zagłosowała 50-0, by zmusić TikToka do przecięcia związków z Komunistyczną Partią Chin. Poddam ten kluczowy dla bezpieczeństwa narodowego projekt pod głosowanie w Izbie w przyszłym tygodniu” - zapowiedział Scalise we wpisie na platformie X.

TikTok za rękę z Pekinem

Projekt ustawy zapoczątkowany przez prezesa specjalnej komisji ds. Komunistycznej Partii Chin Mike’a Gallaghera zakłada możliwość zakazania działalności TikToka w Stanach Zjednoczonych, jeśli jego właściciel, chińska firma ByteDance, nie sprzeda platformy podmiotowi niezwiązanemu z chińskimi władzami.

„Tak długo jak TikTok jest własnością kontrolowanego przez Komunistyczną Partię Chin ByteDance, stwarza on poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego” - napisali w oświadczeniu autorzy ustawy, Gallagher i wiceszef przewodzonej przez niego komisji Demokrata Raja Krishnamoorthi.

Członkowie komisji zagłosowali w czwartek jednogłośnie nad skierowaniem projektu do dalszego procedowania mimo zmasowanej kampanii lobbingowej TikToka, który wysłał powiadomienie milionom użytkowników, wzywając ich do dzwonienia do biur kongresmenów, by „powstrzymać zamknięcie TikToka”. W rezultacie linie telefoniczne wielu kongresmenów dzwoniły non-stop. Rezultat był odwrotny od zamierzonego, bo tylko zirytował wielu deputowanych.

Obawa o młodzież

Członkowie Kongresu i przedstawiciele władz wielokrotnie wyrażali ostrą krytykę i obawy na temat popularnej wśród młodych Amerykanów aplikacji. Przed platformą ostrzegały też służby, w tym dyrektor FBI Christophera Wray, który stwierdził, że stanowi ona zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Argumentował m.in., że ze względu na praktycznie nieistniejące granice między biznesem i władzami w Chinach, chińskie służby mogą mieć możliwość pozyskiwania wrażliwych danych o amerykańskich użytkownikach, manipulowania algorytmem rekomendacji, który może być wykorzystywany do prowadzenia operacji wpływu, oraz potencjalnie inwigilować urządzenia, na których zainstalowana jest aplikacja.

W odpowiedzi na czwartkowe głosowanie, platforma skrytykowała projekt, oskarżając kongresmenów o próbę „pozbawienia 170 mln Amerykanów ich konstytucyjnego prawa do swobodnej wypowiedzi”.

„To zaszkodzi milionom biznesów, odbierze publiczność artystom i zniszczy źródło utrzymania dla niezliczonych twórców w całym kraju” - stwierdziła firma.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

PAP/ as/