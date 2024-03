Kierownicze stanowiska nie dla pań?

Polska jest w czołówce europejskich krajów z największą liczbą pań na stanowiskach kierowniczych – wynika z raportu „Trendy 2024 - Wynagrodzenia i rynek pracy”.

Na całym świecie współczynnik aktywności zawodowej kobiet wynosi już nieco ponad 50 proc. – piszą autorzy raportu przygotowanego przez Manpower Group Poland we współpracy z RocketJobs.pl i Just Join IT.

Panie zajmują jednak mniej niż 1/3 stanowisk kierowniczych.

Okazuje się, że Polska jest w czołówce krajów Europy z największą liczbą kobiet na stanowiskach kierowniczych - 44 proc. Nasz kraj znalazł się na drugim miejscu, tuż za Łotwą.

Autorzy raportu podkreślili jednak, że w zarządach wielu polskich firm wciąż zasiadają głównie mężczyźni.

„Specjalistki w wieku 25-54 lat należą do najbardziej aktywnych – rozwinęły one zupełnie nowe ścieżki kariery, opowiedziały się za lepszym wynagrodzeniem i benefitami, a także skorzystały z modelu pracy hybrydowej” – ocenili eksperci.

Chcą mieć wybór

Czego oczekują panie od firmy, w której pracują? Z raportu wynika, że „przede wszystkim elastyczności”.

„Są ambitne i zdeterminowane, ale chcą pracować na własnych warunkach”- piszą autorzy opracowania.

I dodają: _„Aż 85 proc. kobiet chce autonomii w wyborze modelu pracy, który jest dla nich najlepszy. Nie oznacza to wcale, że chciałyby być na wiecznym home office - tylko 8 proc. kobiet chce pracować w pełni zdalnie.”_

Jednak w pełni stacjonarnie chce pracować tylko 7 proc. kobiet.

Stereotypy wiecznie żywe

74 proc. badanych uważa, że należy postawić na zwalczanie szkodliwych stereotypów.

„Kobiety chciałyby równego podziału obowiązków domowych i wsparcia ze strony pracodawców w łączeniu obowiązków zawodowych z życiem prywatnym” – czytamy w raporcie. Nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami widać też sektorowo.

„Niechlubną statystykę prezentują na przykład branże technologiczne, gdzie, pomimo niedoboru talentów, kobiety stanowią mniej niż 1/3 pracowników” – wskazali autorzy opracowania.

Powołali się również na dane Instytutu Badań Strukturalnych, który wyliczył, że w Polsce kobiety zarabiają około 10 proc. mniej niż mężczyźni na analogicznych stanowiskach.

„Jest to co prawda wynik niższy od średniej unijnej (11 proc.), ale dalej mało satysfakcjonujący”- ocenili.

Anna Bytniewska (PAP)/bz

