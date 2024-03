Media społecznościowe szkodliwe tak jak papierosy?

Współrządząca Szwecją partia Liberałowie chce uznania przez UE mediów społecznościowych za produkt szkodliwy dla dzieci na podobnej zasadzie jak palenie papierosów. Ugrupowanie to w sobotę wpisało tę kwestię do programu wyborczego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

„Uczniowie w Europie muszą otrzymać pomoc, aby porzucić apatię ekranów, a odkryć magię książek” - powiedział lider Liberałów Johan Pehrson, minister pracy i integracji, w przemówieniu na partyjnym kongresie w Karlstad na zachodzie kraju.

Szwedzcy Liberałowie proponują, aby konta w mediach społecznościowych mogły być zakładane przez dzieci jedynie za zgodą rodziców. Partia opowiedziała się również za wprowadzeniem domyślnej blokady nocnej, uniemożliwiającej korzystanie z tego rodzaju serwisów przez dzieci, na przykład od godz. 23, o ile rodzice nie zdecydują inaczej.

„Badania pokazują, że czas spędzany przy telefonach komórkowych zastępuje dzieciom sen, którego niedobór przyczynia się do zaburzeń lękowych i depresji” - uzasadniono konieczność wprowadzenia ograniczeń w przyjętym dokumencie.

»» O szkodliwym wpływie mediów społecznoścowych na dzieci czytaj więcej tutaj:

Media społecznościowe „doją” dzieci, ile się da

Media społecznościowe uzależniają dzieci! Jest oskarżenie!

Reprezentująca Liberałów minister szkolnictwa Lotta Edholm jest znana ze swoich działań mających na celu rezygnację z tabletów i laptopów w szkołach podstawowych i zastąpienie ich tradycyjnymi podręcznikami.

Inne decyzje Liberałów to rozpoczęcie starań o wpisanie do szwedzkiej konstytucji wzorem Francji prawa do aborcji oraz kontynuacja działań na rzecz przyjęcia przez Szwecję euro.

Liberałowie od 2022 roku tworzą rząd wraz z Chrześcijańską Demokracją oraz liberalno-konserwatywną Umiarkowaną Partią Koalicyjną przy wsparciu skrajnie prawicowej partii Szwedzcy Demokraci.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Projekt stulecia dla Małopolski! Tunel za 1,9 mld zł

Idzie wiosna, drożeją autostrady! Zaraz A2, tuż-tuż A4

„Trzeba inwestować i w CPK, i lotniska regionalne”

Kupimy czołgi, ale priorytet mają mundury i hełmy