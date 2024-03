Prezydent: „Obecność amerykańska w Polsce konieczna”

- Nasze relacje są znakomite i budujemy je niezależnie od tego, kto w danym momencie rządzi w USA czy w Polsce - stwierdził prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z przedstawicielami Partii Demokratycznej i Republikańskiej w Waszyngtonie.

Szef państwa oznajmił, że amerykańscy politycy poparli jego pomysł zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 3 procent PKB.

Z satysfakcją przyjąłem bardzo pozytywne odniesienie się do tej propozycji, którą zgłosiłem, żeby w NATO wydatki zostały podniesione na obronność z 2 na 3 proc. Z uwagi na to, żeby pokazywać solidarność - podkreślił polski prezydent.

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w USA

Prezydent Duda przebywa z wizytą w USA. Pierwszym punktem programu było spotkanie w Kongresie z liderem większości w Senacie Charlesem Schumerem i liderem mniejszości Mitchem McConnellem oraz grupą towarzyszących im senatorów.

Następnie szef państwa rozmawiał ze spikerem Izby Reprezentantów Michaelem Johnsonem oraz liderem mniejszości Hakeemem Jeffriesem.

Dodał, że jeżeli chcemy być bezpieczni, to trzeba wspierać Ukrainę.

Akcentowałem, że nie wolno pozwolić na to, by Putin zwyciężył, bo to rozbudzi tylko rosyjski imperializm i wtedy poziom niebezpieczeństwa się zwiększy. Imperializm rosyjski musi zostać zatrzymany i to jest ogromnie ważne zadanie dla NATO ze Stanami na czele - relacjonował prezydent Duda.