Złoty rośnie i rośnie: Jak radzi sobie dziś?

Polska waluta w środę rano umocniła się w stosunku do głównych walut. Euro ok. godz. 8.05 kosztowało 4,28 zł, amerykański dolar był wyceniany na 3,92 zł, a frank szwajcarski na 4,46 zł.

We środę rano ok. godz. 8.05 kurs euro spadał o 0,14 proc. do 4,28 zł, amerykańskiego dolara o 0,16 proc. do 3,92 zł, a franka szwajcarskiego o 0,20 proc. do 4,46 zł.

Wczoraj spadki

Złoty we wtorek po południu osłabił się w stosunku do głównych walut. Euro ok. godz. 17.15 kosztowało 4,29 zł, dolar 3,93 zł a frank szwajcarski 4,47 zł.

PAP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Już jest jasne! Rząd Tuska podwyższa VAT na żywność

Czy Orlen radykalnie zmieni źródła dostaw ropy?

Wyłączenia prądu dla odbiorców są już nieuchronne

Domański: będzie kwota wolna od podatku Belki