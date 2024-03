Zielony Ład to rozwiązanie skrajnie lewicowej ideologii

„Zielony Ład tworzy mechanizmy w oparciu o przymus administracyjny, który doprowadzi do tego, że zwykli ludzie nie będą mieli wyboru” - ocenia w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Zbigniew Krysiak.

W ten sposób naukowiec ocenił przyjęcie przez Parlament Europejski zmian w dyrektywie o zużyciu energii i emisji gazów jako jednego z elementów Zielonego Ładu.

Jak podkreślił prof. Krysiak, u podłoża Zielonego Ładu leży ideologia, która jest konsekwentnie realizowana przez unijnych urzędników i wpływowych polityków Europy.

(…) Ma powstać klasa posiadających aktywa i klasa rządząca. Wprowadzenie przymusu administracyjnego spowoduje, że tam gdzie ludzi nie będzie na coś stać, będą wchodzili tzw. inwestorzy, czyli bogaci, korporacje, które będą traktowały to jak inwestycje. Jakiś bogaty inwestor ociepli taki dom, ale za to, na tym domu, proporcjonalnie do wartości włożonej w ocieplenie, będzie hipoteka. Oznacza to, że jeśli właściciel nie spłaci tego zadłużenia w określonym terminie, to inwestor stanie się właścicielem jego domu— ostrzega prof. Krysiak.