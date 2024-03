Prezes PiS: Wystarczyły trzy miesiące...

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił podczas konwencji samorządowej PiS w Krakowie, że wystarczyły nieco ponad trzy miesiące „koalicji 13 grudnia”, żeby zobaczyć, iż wraca stare. „I to wraca w zaostrzonej formie” - dodał.

W niedzielę po południu w Krakowie odbyła się konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konwencji przemawiał m.in. lider partii Jarosław Kaczyński.

Polska rozkładana na wielką skalę

Jak ocenił Kaczyński, za czasów poprzednich rządów PO państwo było „nocnym stróżem niedołęgą”.

„To było państwo nocnego stróża niedołęgi, który nie był w stanie niczego upilnować, bo Polska była rozkradana na wielką skalę. Ale przede wszystkim to było państwo, które nie interesowało się zwykłym obywatelem, nie pomagało mu, nie wykazywało żadnej troskliwości, było obojętne” - mówił prezes PiS.

Natomiast po 2015 roku PiS „przedsięwzięcia społeczne i inwestycyjne (…) robiło dla wszystkich”. „Program był skonstruowany w ten sposób, by korzystali z tego wszyscy” - zaznaczył Kaczyński. Jak dodał, „wydawało to się mocną podstawą tego, że to będzie trwało”.

Zmiany

Prezes PiS zaznaczył, że po ostatnich wyborach parlamentarnych doszło jednak do zmiany i „wystarczyło nieco ponad trzy miesiące władzy +koalicji 13 grudnia+, żeby zobaczyć, że byliśmy w błędzie - nie wystarczyło, wraca stare i to wraca w zaostrzonej formie”. „Ten nocny stróż niedołęga zmienia się w nocnego rabusia” - ocenił Kaczyński aktualne rządy KO.

W tym kontekście Kaczyński wymienił powrót do 5 proc. VAT na żywność oraz zapowiedź „likwidacji tarczy ochraniającej społeczeństwo przed wzrostem cen energii”.

To oznacza znowu podział, bo to przede wszystkim atak na poziom życia tych, którzy mają mniej: emerytów, rencistów, rolników, ludzi zatrudnionych na niższych szczeblach administracji” - podkreślił Kaczyński.

Kolejne wybory…

Bardzo dużo władzy jest stawką tych wyborów, a władza pozwala czynić źle. Nasi przeciwnicy to pokazują, na każdym kroku nieustannie łamiąc konstytucję, łamiąc ustawy, idąc już bez żadnych oporów poprzez to wszystko, co jest niedopuszczalne. Ale władzę można wykorzystać - i myśmy sądzę, to pokazali w ciągi tych 8 lat - dla dobrych celów, także tę samorządową” - podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę podczas konwencji partii przed wyborami samorządowymi w Krakowie podkreślił, że *samorząd jest częścią aparatu państwowego. Przypomniał, że taka jest konstrukcja konstytucyjna w Polsce. „Tej władzy samorząd w Polsce ma bardzo, bardzo dużo, więcej niż w innych krajach UE” - zaznaczył.

Przynajmniej część programu PiS może być realizowana

Dodał, że dzięki władzy na różnych szczeblach można doprowadzić, że „przynajmniej część programu PiS, przynajmniej dla samorządów” będzie realizowana dalej.

„To jest bardzo ważne” - podkreślił lider PiS. Stwierdził, że te wybory dają szansę pokazania władzy „poważnego ostrzeżenia”: „nie idźcie tą drogą, wróćcie z tej drogi nocnego rabusia. Zacznijcie liczyć się ze społeczeństwem. I przypomnijcie sobie, że demokracja, to nie manipulacja” - podkreślił prezes PiS. Dodał, że stosunki demokratyczne polegają na tym, że „aspiranci do władzy” coś obiecują, a potem to realizują.

„A tu zobowiązania są ważne tylko dla tych, którzy w nie uwierzyli, (…) a oni oszukiwali i jeszcze raz oszukiwali (…) i dzięki temu oszustwu - a każdy widzi, że oszukiwali - rządzą” - zaznaczył Kaczyński.

Gdzie jest to +100 konkretów+ Tuska, poza walką z opozycją?” - pytał Kaczyński.

Jak podkreślił, trzeba tej władzy powiedzieć „nie”. Wskazał, że to powinna być „żółto - czerwona kartka”. „Dopiero w kolejnych wyborach będziemy mogli pokazać czerwoną. Teraz jeszcze nie możemy, ale taką żółtą z czerwonym paskiem” - powiedział lider PiS.

Zwrócił uwagę, że PiS miało „dużo mniej” władzy, niż Tusk kiedy rządzi.

Tylko determinacji ludzi naszej partii zawdzięczamy, że mogliśmy doprowadzić do zmiany i ta determinacja jest potrzebna dziś - podkreślił.

pap, jb