Składka zdrowotna dla biznesu – napięcie rośnie!

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała w poniedziałek, że jeszcze w tym tygodniu - razem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim - przedstawi premierowi Donaldowi Tuskowi propozycje zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców.

„Premier tego oczekiwał (…). To będzie decyzja premiera, czy poznamy konkrety. My je przedstawiamy premierowi” - powiedziała szefowa resortu w Polsat News.

Odniosła się w ten sposób do deklaracji, dotyczącej zmian w zasadach rozliczania składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców, jaka znalazła się w dokumencie „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”, ogłoszonym przez Koalicję Obywatelską przed wyborami parlamentarnymi. Zapisano w niej: „Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych„.

Minister zdrowia zapowiedziała też w poniedziałek dwie zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców.

„Nasze zobowiązanie wyborcze, że przedsiębiorcy nie będą mieli składki, która jest płacona od sprzedaży aktywów trwałych, będzie zrealizowane. Będzie zrealizowane również to, że szczególnie dla tych, których dochody nie są wystarczające do tego, by spokojnie zapłacić wszystkie podatki i składki i funkcjonować i się rozwijać. Z pewnością mamy propozycję, która będzie dla nich korzystna” – zapewniła.

Koalicja rządowa ma problem

Szefowa resortu zdrowia dopytywana była również, czy przygotowane dla premiera propozycje uwzględniają postulat koalicjanta KO - Trzeciej Drogi. Jej politycy mówili w kampanii wyborczej, że obecne przepisy dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu w 2022 r. przez rząd Mateusza Morawieckiego, powinny zostać wycofane w całości, ponieważ spowodowały wzrost obciążeń finansowych u prowadzących działalność gospodarczą. Zdaniem Trzeciej Drogi zamiast nich należy przywrócić ryczałtową opłatę składki.

Ministerstwo Zdrowia wyliczyło jednak, że powrót do dawnych zasad oznaczałby wyrwę w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia w 2025 r. na poziomie 10 mld zł. Leszczyna zastrzegła w poniedziałek, że na ochronę zdrowia „pieniędzy nie może być mniej”. „Nie pozwolę, by budżet na ochronę zdrowia zmniejszył się nawet o miliard” - zadeklarowała. Wyraziła też nadzieję, że Trzecia Droga to zrozumie.

Anita Karwowska (PAP), sek

