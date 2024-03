Położono stępkę pod ORP Rybitwa

W Gdańsku położono stępkę pod piąty z serii nowoczesnych niszczycieli min typu Kormoran II. ORP Rybitwa po wybudowaniu trafi do 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Ceremonia położenia stępki pod budowę niszczyciela min dla polskiej Marynarki Wojennej odbyła się w środę w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku.

Sukces odrodzonej branży stoczniowej

Obecny na uroczystości szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera podkreślił, że jesteśmy świadkami rozpoczęcia procesu budowy, w przemysłowym sensie, dojrzałej.

„Budowy, która po pierwsze stanowi odwzorowanie prototypu, który powstał wiele lat temu, prototypu, który został wdrożony do służby, prototypu, który został zweryfikowany, przeszedł kolejne iteracje w wypełnianiu swoich zadań bojowych, który został poprawiony dzięki polskiej myśli technicznej, również dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym. Prototypu, który doczekał się czasu, że jego produkcja ma charakter niemal seryjny. Niemal równolegle budowane są kolejne jednostki, pod kolejne zamówienia” – mówił.

„To ogromna przyjemność gościć na tej uroczystości w stoczni, czyli w zakładzie produkcyjnym takiego przemysłu, który jeszcze kilka lat temu tak bardzo cierpiał na skutek niedoinwestowania, przemian, braku zrozumienia wartości, jaka drzemie w Marynarce Wojennej i w budowie okrętów” – stwierdził szef BBN.

Szef BBN Jacek Siewiera podczas uroczystości położenia stępki ORP Rybitwa / autor: PAP/Marcin Gadomski

Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP

Siewiera przypomniał, że kilka lat temu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powstała Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP. „Dziś z dumą mogę powiedzieć, że ogłoszona przez prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, inicjacja prac nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, w trakcie obchodów 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, to praca, która rozpoczęła się dziś intensywnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Rekomendacje do tej strategii w najbliższym czasie ujrzą światło dzienne i zostaną skierowane przez głowę państwa do rządu, do Prezesa Rady Ministrów” – zaznaczył.

Dodał, że bezpieczeństwo morskie w strategii bezpieczeństwa narodowego będzie uwzględnione w sposób szczególny.

„Tak jak na szczególne miejsce w działaniu państwa polskiego zasługuje również przemysł stoczniowy i Marynarka Wojenna. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej opiera się o bezpieczeństwo portów, dostaw drogą morską, możliwość dostarczenia pomocy sojuszniczej do portu w Gdyni, a w przyszłości także w Świnoujściu. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej opiera się o zasoby, które mogą być eksportowane drogą morską w obliczu ewentualnego konfliktu. Zagwarantowanie tych interesów ciąży na Marynarce Wojennej i wszystkich, którzy kontrybuują do posiadanych przez nią zdolności” – podkreślił szef BBN.

Prezes zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding Dariusz Jaguszewski / autor: PAP/Marcin Gadomski

Rośnie rola Marynarki Wojennej

Prezes zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding Dariusz Jaguszewski wskazał, że budowa ORP Rybitwa jest kolejnym krokiem w kierunku wzmocnienia Marynarki Wojennej RP, a co za tym idzie, zwiększenia naszego bezpieczeństwa.

„Jest to niezmiernie ważne, biorąc pod uwagę geopolityczne położenie Polski oraz obecną sytuację za naszą wschodnią granicą. 12 marca minęło 25 lat od przystąpienia Polski do NATO. Członkostwo w tej organizacji diametralnie zmieniło nasze bezpieczeństwo, ale też zgodnie z artykułem 5 traktatu, zobowiązuje nas do solidarnej, wzajemnej obrony państw członkowskich, w przypadku jakiegokolwiek zewnętrznego zagrożenia. Aby być pełnowartościowym członkiem NATO i dotrzymać naszych zobowiązań, potrzebujemy silnej, wyposażonej w najnowocześniejsze okręty Marynarki Wojennej” – mówił.

„Ten okręt, który jest obiektem dzisiejszej uroczystości, absolutnie spełnia wszystkie te kryteria i jest liderem w swojej klasie” – dodał Jaguszewski.

Okręt wybuduje do 2027 roku stocznia Remontowa Shipbuilding w Gdańsku / autor: PAP/Marcin Gadomski

Konstrukcja Kormorana II

Okręty typu Kormoran II służą m.in. do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich oraz innych obiektów i materiałów wybuchowych w akwenach morskich, zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na morskich szlakach komunikacyjnych, a także nadzorowania dna morskiego oraz zainstalowanej tam infrastruktury krytycznej.

ORP Rybitwa, po przekazaniu go Marynarce Wojennej RP w 2027 roku, wcielony zostanie do 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, bazującego w Świnoujściu.

Dariusz Sokolnik (PAP)

