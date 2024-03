Posłanka Razem: stawianie prezesa NBP przed TS to hucpa

Paulina Matysiak z partii Razem pytana w Radiu Plus pytana o wniosek dotyczący postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu: „sam ten pomysł postawienia Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu jest kolejnym takim pomysłem robienia pewnej hucpy politycznej, odciągania uwagi”

„Nie poprę tego wniosku, nie podpisałam się pod tym wnioskiem i uważam, że zaczynamy, może to jest w ogóle niefortunne słowo, że w ogóle sam ten pomysł postawienia Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu jest kolejnym takim pomysłem robienia pewnej hucpy politycznej, odciągania uwagi, to w ogóle nie jest właściwe podejście.

Sam pan Prezes jest bardzo dobrze oceniany jeżeli mówimy o takim forum europejskim, działania są dobrze oceniane i faktycznie przyniosły efekty – oceniałą posłanka Razem na antenie radia Plus.

Zapytana o prowadzoną przez NBP politykę monetarną odpowiedziała:

Zapowiadane efekty, mówiąc kolokwialnie, zostały dowiezione. Mamy niską inflację tak jak pan Prezes zapowiadał. Natomiast ja bazuję na tych obliczeniach ekspertów i ekonomistów także z zagranicy, którzy tutaj jakiś większych uwag nie mają. Wydaje mi się, że ten teatr polityczny nie powinien w taki sposób wyglądać, że teraz robimy jakiś spektakl, stawianie kogoś przed Trybunałem Stanu. Ja tego wniosku nie podpisałam i nie będą za nim głosowała.

Czy rząd Donalda Tuska zrobił dużo?

Paulina Matysiak pytana w Radiu Plus o słowa Donalda Tuska dotyczące osiągnięć jego rządu, stwierdziła:

Z moich zainteresowań wynika na przykład, że w kontekście Centralnego Portu Komunikacyjnego to zbyt wiele zrobione nie zostało i trudno się tutaj czymkolwiek chwalić.

Zapytana, czy zgadza się z ocena premiera, że jego rząd zrobił jakikolwiek inny rząd III RP posłanka Razem stwierdziła: warto po prostu zastanowić się używając takich słów bo łatwo to po prostu sprawdzić, porównać i odnieść także do poprzedników więc tutaj raczej zachęcałabym do trochę większej pokory.

