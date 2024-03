Milionowe stada padły z głodu na stepach Mongolii

Dobiegająca końca zima w Mongolii, najostrzejsza od pół wieku, doprowadziła do śmierci niemal 5 mln kóz, owiec i koni, które nie są w stanie dotrzeć do pożywienia. To duży cios w gospodarkę kraju zamieszkanego przez ok. 3,3 mln ludzi, z których ok. 300 tys. utrzymuje się z hodowli zwierząt - podkreśliło Radio Swoboda.

Mrozy sięgające około 40 stopni Celsjusza i obfite opady śniegu utrzymują się w Mongolii od listopada.

Czerwony Krzyż szacuje, że padło już ok. 4,7 mln zwierząt. Ponad 2 tys. rodzin zajmujących się hodowlą straciło ponad 70 proc. swoich stad. Już teraz ponad 7. tys. rodzin brakuje żywności, a prognozy sugerują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

Zimowa hekatomba w Mongolii

Stepy skute lodem

Powodem jest klęska żywiołowa wywołana zjawiskiem zwanym „dzud” (dosł. brak pożywienia), powstającym, gdy na skutek nagłych zmian temperatury step pokrywa się grubą warstwą zamarzniętego śniegu lub lodu, a zwierzęta nie są w stanie dotrzeć do pożywienia i wody. Masowa śmierć zwierząt gospodarskich jest katastrofą dla ludzi utrzymujących się z ich hodowli. Żywy inwentarz jest zarówno ich pożywieniem, jak i jedynym źródłem dochodu.

Dyrektor Czerwonego Krzyża w regionie Azji i Pacyfiku Alexander Mathew powiedział, że wcześniej dzud zdarzał się w Mongolii rzadziej, lecz w ostatnich latach pojawia się coraz częściej na skutek globalnych zmian klimatycznych. ONZ szacuje, że pomimo najzimniejszej od 50 lat zimy średnia roczna temperatura w Mongolii (której stolica - Ułan Bator - jest najzimniejszą stolicą świata) w ciągu ostatnich 80 lat wzrosła o 2,46 stopnia Celsjusza. Lata są coraz gorętsze i bardziej suche, a zimy mroźniejsze i bardziej śnieżne.

PAP, sek

