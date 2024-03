Co się dzieje? Złoty gwałtownie traci do franka

Złoty w czwartek po południu umocnił się do euro, a tracił z kolei do dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,30 zł, dolar blisko 3,99 zł, a frank 4,42 zł.

W czwartek ok. godz. 17.10 wspólna waluta osłabiała się o ponad 0,1 proc. i byłą wyceniana na 4,30 zł. Dolar z kolei umacniał się o blisko 0,2 proc. do blisko 3,99 zł. Najbardziej polska waluta traciła do franka szwajcarskiego (0,4 proc.), który kosztował 4,42 zł.

W czwartek ok. godz. 7.00 euro kosztowało niespełna 4,32 zł, dolar prawie 3,99 zł, a frank szwajcarski niemal 4,41 zł.

PAP, sek

