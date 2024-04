Zmiany VAT. Czego możemy się spodziewać

Zgodnie z decyzją rządu od poniedziałku znika zerowy VAT na żywność, czyli w sklepach spożywczych zapewne będzie drożej. Spada za to VAT na usługi kosmetyczne, bo KO obiecała to jako jeden ze swoich stu konkretów.

Od poniedziałku, 1 kwietnia zmieniają się stawki VAT.

Droższa żywność

Decyzją rządu z końcem marca wygasło rozporządzenie, na mocy którego produkty żywnościowe były objęte obniżoną, zerową stawką VAT. Stawka VAT na żywność wynosi znowu 5 proc.

Zmiana obejmie m. in. mięso, ryby i przetwory, mleko i produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny, warzywa, owoce i przetwory, oraz orzechy.

5-proc. stawka VAT zostanie przywrócona także na tłuszcze roślinne i zwierzęce, zboża i przetwory ze zbóż, m.in. pieczywo i pieczywo cukiernicze, preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci, woda pitna i wybrane napoje, a także na dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego. x Z wyliczeń resortu finansów wynika, że koszt utrzymania zerowej stawki VAT w I kw. miał wynieść prawie 2,75 mld zł.

Po wzroście VAT wzrośnie inflacja?

Z kolei według szacunków NBP, powrót do pięcioprocentowej stawki VAT może podbić inflację o 0,9 pkt. proc., przy założeniu, że podwyżka zostanie w całości przeniesiona na konsumentów.

Obietnica dana branży beauty

Od poniedziałku stawka VAT na usługi kosmetyczne spada z 23 do 8 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem niższy VAT obejmie usługi kosmetyczne, takie jak manicure i pedicure, ale także „pozostałe usługi kosmetyczne”, m. in. w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji.

Obniżka VAT na usługi kosmetyczne była jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, zawartych w programie „100 konkretów na 100 dni”.

Koszt tej obniżki według wyliczeń, jakie zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, to 130 mln zł w pierwszym roku, a w ciągu 10 lat będzie to blisko 2,2 mld zł.

Marek Siudaj (PAP)/bz

