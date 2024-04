Minister zapowiada... podwyżki! Dla 10 mln gospodarstw

W Polsce jest około 13,6 miliona gospodarstw domowych, w których mieszka blisko 38,3 miliona osób. Dzisiaj minister Hennig-Kloska poinformowała na swoim profilu, że tzw. bon energetyczny ma być skierowany jedynie do 3,5 miliona gospodarstw domowych. Oznacza to, że pozostałe 10 milionów gospodarstw będzie musiało zapłacić więcej za prąd.

Ministerstwo Ochrony Klimatu i Środowiska likwiduje Tarczę Energetyczną, która dotychczas chroniła Polaków przed wysokimi cenami energii. W zamian proponuje wprowadzenie „bonu energetycznego”, który w rezultacie sprawi, że prawie wszyscy Polacy zapłacą więcej za prąd.

Uwolnienie cen energii nadchodzi!

Minister na portalu X (dawniej Twitter) poinformowała o trzech kwestiach, które m.in. mają się znaleźć w projektowanych rozwiązaniach, co więcej, dodała, ze są to tylko przykłady rozwiązań. Hennig-Kloska wskazała po pierwsze na tzw. bon energetyczny, który ma być skierowany do minimum 3,5 mln gospodarstw domowych. Po drugie, dodała, „taryfy dla odbiorców indywidualnych będą niższe”, a po trzecie, że „cena maksymalna energii także zostanie obniżona”.

To przykładowe elementy naszych rozwiązań! Ustawa rządowa jeszcze w kwietniu trafi do Sejmu! - zaznaczyła szefowa MKiŚ we wpisie. Ceny (energii po uwolnieniu ) będą akceptowalne dla wszystkich, a dla tych, dla których te ceny nie będą akceptowalne, będzie bon energetyczny (…) Przy rozdzielaniu bonu będzie kryterium dochodowe; będziemy to przeliczać na osobę w rodzinie, premiując jednoosobowe gospodarstwa, bo u seniorów wydatki na ciepło i energię stanowią nawet 70 proc. budżetu – mówiła wówczas Hennig-Kloska.

Dobra Tarcza jest likwidowana

Obecnie ceny energii, gazu oraz ciepła są zamrożone w ramach wprowadzonych przez poprzedni rząd tarcz antyinflacyjnych; przepisy wygasają w połowie roku.

Pod koniec 2023 r. uchwalono ustawę, która utrzymuje w I połowie 2024 r. dotychczasowe zasady ochrony określonych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła. Przepisy przewidują m.in. maksymalne ceny prądu dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich firm. Utrzymano dotychczasową maksymalną cenę energii elektrycznej na poziomie 412 zł za MWh netto do określonego limitu zużycia.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Odpowiedź Morawieckiego. Nokaut Hołowni

Wyższe ceny o 60 proc. dla 90 proc. Polaków

Potężna manipulacja na giełdzie! Interweniuje KNF

Masz garaż? Zobacz jak wysoki podatek zapłacisz

pap, jb