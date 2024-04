Wielki test OFE już za 10 lat! Co czeka emerytów?

Otwarte Fundusze Emerytalne kiedyś były potęgą - teraz jednak wybiera je mniej osób.

Jak informuje money.pl do końca lipca aż 16 milionów Polaków może dokonać wyboru co do tego jak oszczędzać na emeryturę - być w OFE czy całość składki emerytalnej zostawić na subkoncie ZUS? Niestety, OFE w ciągu ostatnich 10 lat straciło wielu uczestników.

Ponad dwa miliony osób

Jak informuje money.pl powołując się na KNF:

Z 16,7 mln uczestników OFE w 2014 r. do końca marca 2024 r. zostało 14,5 miliona

Teraz, do końca lipca, ubezpieczeni mają zdecydować czy chcą dalej wiązać swe plany emerytalne z OFE. Jak zaznacza jednak Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, raczej zmieni się niewiele.

Wielki test

Sęk w tym, że za dekadę nadejdzie dla OFE moment wielkiego testu. O ile w ostatniej dekadzie OFE radziło sobie dobrze z zarządzaniem kapitału Polaków (wręcz lepiej niż inne instytucje rynku kapitałowego) to za 10 lat dojdzie do poważnego testu dla OFE, związanego z przekazywaniem funduszy do ZUS.

Mimo to eksperci uspokajają - mimo masowego odpływu kapitału do ZUS ci, którzy pozostaną w ramach OFE nie muszą się obawiać o swe świadczenia:

Ich oszczędności emerytalne w OFE nie są uzależnione od zastępowalności pokoleniowej, jak jest to w przypadku ZUS, czy od wielkości napływającego do OFE kapitału

Jednak, jak wskazuje Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej:

Konsekwencją kurczenia się OFE w najbliższych latach będzie obracanie coraz mniejszym kapitałem, co może wpłynąć na wysokość marży pobieranych przez te fundusze od ich uczestników

To oznacza, że czekać nas może kolejna, wielka reforma OFE. Otwarte jest pytanie czy zdecyduje się na nią rząd?

