Jajko świeże czy stare? Zobacz jak łatwo je odróżnić

Kupowanie jajek często związane jest z ryzykiem i dużą niewiadomą. Na pierwszy rzut oka jajka świeże praktycznie niczym nie będą się różnic od tych nieco starszych. Podobnie w sklepie - jajka kupujemy w opakowaniach zbiorczych, brak więc możliwość wyboru tylko tych „najlepszych”. Odpowiedni wybór jakościowy utrudnia także i sama skorupa. W jaki sposób zatem odróżnić świeżość jajek?

Przed zakupem

Termin przydatności do spożycia, to rodzaj informacji zawartej na opakowaniu informujący nas o maksymalnej dacie, po której dany produkt może okazać się niezdatny do spożycia lub wykazywać objawy zepsucia. Zgodnie z prawem żywnościowym, jajko nie może leżeć i być sprzedawane dłużej niż po 28 dniach, licząc od momentu zniesienia jaja przez kurę. Termin ten może jednak ulec znacznemu skróceniu, na przykład poprzez nieodpowiednie warunki przechowalnicze.

Tak jest w przypadku jajek. Z tego względu termin przydatności do spożycia może nie być wyłącznym, miarodajnym wyznacznikiem ich jakości.

Będąc w sklepie przed zakupem jaj warto otworzyć opakowanie jajek i dokładnie obejrzeć skorupę oraz odczuć ich woń. Nasze zastrzeżenia powinny wzbudzić wszelkie przebarwienia oraz nieprzyjemna, zauważalna woń. W miarę możliwości powinniśmy także lekko potrząsnąć jajkiem. Świeże jajko nie powinno wydawać żadnych dźwięków, dlatego jeśli usłyszymy dźwięki zbliżone do chlupania, lepiej odłożyć jajo na półkę.

Domowe sposoby

Co jednak w przypadku dalszej niepewności już po zakupie? Spokojnie, na szczęście istnieje prosty sposób, dzięki któremu ocenimy świeżość jajek.

Zacznijmy od wlania wody do wysokiego naczynia lub szklanki. Następnie wrzućmy do niej jajko i obserwujmy. Świeże jajko powinno całkowicie się zanurzyć i trzymać dna. Zepsute jajko natomiast będzie stopniowo unosić się ku górze. Jeśli jajko będzie utrzymywać się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy dnem, a powierzchnią, konieczne jest jego jak najszybsze spożycie. A dlaczego tak się dzieje?

Na spodzie jajka znajduje się tak zwana komora powietrzna. Wraz z upływem dni ulega ona powiększeniu, przez co zawarte wewnątrz jajka powietrze unosi je ku powierzchni.

Jak przechowywać jaja, aby dłużej pozostały świeże?

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w polskich sklepach jajka przetrzymuje się nie w lodówkach, a na półkach w temperaturze pokojowej? Wynika to z faktu, iż odróżnieniu do na przykład Stanów Zjednoczonych, nasze krajowe jajka nie są myte. Dzięki temu zatrzymują one na powierzchni skorupki substancje chroniące jajko przed wniknięciem i rozwojem drobnoustrojów. Jednak w praktyce w gospodarstwach domowych i tak trzyma się je w lodówce. Ale gdzie w lodówce także ma znaczenie.

Większość ludzi popełnia błąd trzymając je na drzwiach. To miejsce jest szczególnie narażone na duże wahania temperatur. Znacznie lepiej sprawdzi się środkowa półka. Najlepiej zużyć je w przeciągu maksymalnie 4 tygodni pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich warunków chłodniczych.

Filip Siódmiak