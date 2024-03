Liczy się każda minuta. Błędy popełniane podczas gotowania jajek.

Czynność jaką jest gotowanie jajek jest procesem bardzo prostym i z pozoru niestwarzającym żadnych trudności. To jednak tylko teoria i w praktyce zdarzyć się może, że popełnimy pewne błędy skutkujące pogorszeniem się ich cech.

Częsty błąd

Czasami po ugotowaniu jajek, na ich skorupce pojawić się może sina obwódka i towarzysząca temu dosyć nieprzyjemna woń. Ale to wcale nie jest równoznaczne z wadą produktu lub jego zepsuciem. Odpowiada za to jeden mało znany błąd, który większość z nas może popełniać. Otóż chodzi o zbyt długie gotowanie, a stanowi bardzo istotną różnicę. Niezależnie od tego, jaką metodę przyrządzania jajek wybierzecie – liczy się każda minuta. Przedłużanie czasu gotowania zmienia smak jajka, czego pierwszym sygnałem może być właśnie sina obwódka na skorupce. Po obraniu, w przekroju, na żółtku pojawić się może zielony nalot. Dodatkowo jajko traci wtedy też część swoich prozdrowotnych właściwości i znacznie trudniej się je obiera. Najlepiej więc, aby nie gotować dłużej niż 10 minut od momentu zagotowania wody.

Praktyczne wskazówki

Pierwszym krokiem są dokładne oględziny jajka jeszcze przed włożeniem do wody. Pozwoli to szybko wyłapać ewentualne nieprawidłowości w wyglądzie zewnętrznym i zaoszczędzi nam nieprzyjemnych doznań po ugotowaniu. Unikajmy także wrzucania jajek do ciepłej lub gorącej wody, ponieważ skorupka może pęknąć, a jej zawartość po prostu wypłynie. Najlepiej wkładać je do zimnej wody z odrobiną soli. Sól natomiast poprawi trwałość skorupki w czasie gotowania, a także znacznie ułatwi obieranie. Tym, co z pewnością pozwoli nam prawidłowo gotować jajka jest stoper, ale włączony dopiero po zagotowaniu się wody. Nie bez znaczenia jest również świeżość jaj.

Co ciekawe, świeże sztuki nie są idealne do gotowania, ponieważ ich obieranie nie będzie takie proste. Błona obecna w jajku, silnie przylega wtedy do skorupki, a to z kolei znacznie utrudnia jej zdjęcie. Z kolei po ugotowaniu jajek najlepiej obierać je dopiero po osiągnięciu przez nie temperatury pokojowej. Ważny jest też garnek. Powinien on być wystarczająco duży, aby po włożeniu do niego jajek zmieściła się też odpowiednia ilość wody, w całości przykrywająca jajka.

Filip Siódmiak