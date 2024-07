Jaja od kur wiejskich czy z fermy? Które zdrowsze?

Konsumenci dzielą się tych, którzy wybierają produkty wiejskie oraz tych preferujących żywność konwencjonalną, dostępną w każdym sklepie spożywczym. Postawmy jednak pytanie: czy jedne produkty są zdrowsze od drugich?

Biotechnolog dr Karolina Kowalczyk postanowiła odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje jakakolwiek różnica pomiędzy jajami wiejskimi a tymi pochodzącymi z przemysłowej fermy.

„Światowe badania dowodzą, że jajka od kur hodowanych na fermie nie różnią się niczym, jeśli chodzi o wartość odżywczą, smakowitość i wpływ na nasze zdrowie od jajek od kurek wiejskich hodowanych na wolnym powietrzu. Mało tego w jajkach typowo wiejskich mamy dużo większą zawartość dioksyn metali ciężkich i substancji szkodliwych dla zdrowia w porównaniu z jajkami pochodzącymi od kur hodowanych na fermach” – twierdzi Karolina Kowalczyk.

Z bazarku czy ze sklepu?

Ekspertka zaznacza także, iż wartość odżywcza jajek wynika głównie z podawanej kurom paszy. Nie można więc odpowiedzi ujednolicać i wszystkie hodowle traktować w taki sam sposób.

To samo dotyczy sprzedawców na bazarku. Klient nie ma 100-procentowej pewności, kiedy kura złożyła jajo ani jaki rodzaj paszy jej podawano. Inaczej niż w przypadku jajek dostępnych w marketach.

Właściciele ferm są zobowiązani prawnie do udostępniania wszelkich informacji co do wielkości chowu, podawanej paszy oraz rodzaju środkom zapewniającym bezpieczeństwo konsumentów. W dodatku jaja te są starannie badane pod kątem bezpieczeństwa higienicznego oraz mikrobiologicznego.

Jak dioksyny wpływają na zdrowie?

Jeśli zaś chodzi o dioksyny, to należą one do niezwykle toksycznych związków, mających zdolność do akumulacji w tkankach oraz narządach. Ich głównym źródłem jest przede wszystkim żywność odzwierzęca.

Zgodnie z wytycznymi IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem), dioksyny zaklasyfikowano do grupy czynników kancerogennych.

Długotrwała ekspozycja na tego rodzaju zanieczyszczenia wywołuje zaburzenia w gospodarce hormonalnej i negatywnie wpływa na zdolności reprodukcyjne. Są one szczególnie groźne dla najmłodszych konsumentów, seniorów oraz kobiet ciężarnych. Mogą one zakłócić prawidłowy rozwój płodu i doprowadzić do powstania wad układu nerwowego, przedwczesnego porodu, a niekiedy również poronienia.

Filip Siódmiak

