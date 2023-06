Jak przechowywać masło?

Wszystkie produkty przeznaczone do spożycia muszą być przechowywane w odpowiednich miejscach i warunkach. To gdzie i jak trzymamy jedzenie wpływa nie tylko na jego cechy organoleptyczne, ale także na nasze zdrowie. Bowiem składowanie żywności w nieodpowiednich miejscach sprzyja jej szybszemu psuciu. Potem nadaje się ona już tylko do wyrzucenia. W jaki sposób przechowywać masło?

Drażniący dylemat

Pewnie każdemu zdarzyło się próbować rozsmarowywać dopiero co wyciągnięte z lodówki masło. No powiedzmy szczerze, nie jest to ani łatwe, ani przyjemne zadanie. Najczęściej zamiast smarować pieczywo, pod wpływem siły, zwykle je niszczymy. Rozwiązaniem jest trzymanie masła na blacie kuchennym w temperaturze pokojowej.

W lodówce?

To zależy. Jeżeli masło wykonujemy samodzielnie lub kupujemy je z typowo wiejskiego gospodarstwa, to tak. Natomiast, jak zdecydowana większość z nas kupuje masło ze sklepu, to już niekoniecznie, aczkolwiek są pewne wyjątki. Różnica wynika przede wszystkim z mleka użytego do jego wyprodukowania. Otóż masło produkowane na masową skalę jest wytwarzane z mleka pasteryzowanego, co znacząco utrudnia rozwój potencjalnych drobnoustrojów i w rezultacie jego zjełczenia. Takie masło w odróżnieniu od pozostałych produktów mlecznych psuje się zdecydowanie rzadziej, głównie dlatego, że składa się prawie z całości z tłuszczu, który nie jest idealną pożywką dla pleśni oraz bakterii.

Poza lodówką, ale jak?

Kiedy decydujemy się na przetrzymywanie masła w temperaturze pokojowej, powinniśmy przestrzegać paru istotnych zasad. Po pierwsze zwróćmy uwagę na częstotliwość z jaką je jemy. W przypadku sporadycznego spożywania, lepiej jest je trzymać w lodówce, ponieważ musimy pamiętać, że jego świeżość nie może trwać w nieskończoność. Natomiast jeśli zjemy je w ciągu tygodnia, to nie powinno być problemu.

Po drugie, musimy je zamykać w szczelnym opakowaniu, takim jak maselniczka. Ogranicza to dostęp powietrza, sprzyjającemu szybszemu zepsuciu. Nie trzymajmy też go w nasłonecznionym miejscu oraz unikajmy wystawiania go w upalne, letnie dni, kiedy temperatura przekracza 20°C. Najlepiej więc położyć je w chłodnym, suchym oraz nienasłonecznionym miejscu.

Można też inaczej

Ciekawym pomysłem jest też trzymanie masła w osolonej wodzie. Pozwoli to utrzymać świeżość i miękką konsystencję masła. Na rynku znajdziemy także specjalnie do tego przystosowane maselniczki. Jeżeli nie, to wystarczy, że do miski wlejemy przegotowaną i posoloną wodę i włożymy do niej szczelnie zamknięte masło. Je także należy umieścić w zacienionym miejscu.

Filip SIódmiak