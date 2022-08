Pozornie niezdrowe jedzenie

Istnieją pewne produkty, co do których nie mamy wątpliwości, że nie służą zachowaniu zdrowia. Są jednak i takie, które niekoniecznie zasłużyły sobie na zła prasę i niesłusznie są postrzegane, jako bezwartościowe, czy szkodliwe. O które produkty chodzi?

Puszkowane warzywa

Puszki, jako sposób przechowywania żywności spełniają bardzo dobrze swoją rolę. Produkt zamknięty w taki sposób na długo zachowa świeżość i nie popsuje się. Niestety odbywa się to kosztem dodatku znacznych ilości soli oraz cukru. Wartości odżywcze przechowywanej w ten sposób żywności prawie w ogóle nie różnią się od produktu świeżego. Dyskusyjną sprawą jest również sama puszka. Po dłuższym czasie, lub niewłaściwym przygotowaniu może skazić produkt, który zawiera. Dlatego przy wyborze warto zwrócić uwagę na dodatek soli i cukru oraz inne dodatki zapobiegające psuciu się żywności.

Jajka

Unikane są głównie ze względu na dużą zawartość cholesterolu, który ma działanie promiażdzycowe. Jednak jajka są jednym z najzdrowszych z dostępnych pokarmów. Zawierają tak zwane białko wzorcowe, które służy do określania wartości biologicznej białka danego produktu. Dostarczają także niezwykle korzystne kwasy omega 3, niezbędne dla prawidłowego rozwoju organizmu. Poza tym zawierają witaminę A oraz K, kwas foliowy, wapń oraz cynk. Po jajka warto sięgać jednak z umiarem i spożywać je maksymalnie po dwa dziennie.

Awokado

Często unikane ze względu na dużą zawartość tłuszczu. Ma jednak bardzo potrzebne, nienasycone kwasy tłuszczowe. Awokado pomoże zmniejszyć poziom cholesterolu LDL oraz usunie złogi miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Dobrym pomysłem na wykorzystanie awokado będzie wykonanie pasty z dodatkiem jajek, lub rozgniecenie oraz położenie na kanapkę.

Ziemniaki

Niektórzy mówią, że ziemniaki tuczą. To kompletna nieprawda. Same w sobie są niskokaloryczne (80 kcal/100g). To co sprawia, że mogą zamienić się w bombę kaloryczną są wszelkie tłuste sosy oraz smażenie. Stąd frytki, czy chipsy są niezdrowe i pełne tłuszczy trans. Ziemniaki zawierają dużo mikroskładników oraz błonnika, a także odznaczają się wysokim indeksem sytości.

Gorzka czekolada

Nie chodzi tutaj o czekoladę mleczną, czy białą. To właśnie ta gorzka jest niekiedy traktowana jako superfoods, ze względu na duży procent zawartości kakao. Obniża ona ciśnienie krwi, wykazuje pozytywne działania na pracę mózgu, a dzięki zawartości polifenoli wykazuje działanie antyoksydacyjne.

Niektóre rodzaje czerwonego mięsa

Co prawda nie każdy rodzaj czerwonego mięsa będzie równy. Lepiej wybierać wołowinę, niż wieprzowinę, ale również z zachowaniem umiaru w ilości maksymalnie 500 g tygodniowo. Czerwone mięso jest świetnym źródłem żelaza hemowego, witaminy B12, cynku oraz pełnowartościowego białka.

Soki owocowe

To prawda, że zawierają dużo cukru w porcji, jednak nie różnią się zbytnio od świeżych owoców pod względem zawartości składników mineralnych. Warto pić szklankę soku w ciągu dnia, jako jedna z pięciu porcji warzyw oraz owoców. Miejmy jednak na uwadze, że bardzo łatwo jest dostarczyć sobie sporej ilości kalorii, w bardzo szybki i niezauważalny sposób.

Filip Siódmiak