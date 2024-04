Ustawa o bonie energetycznym wycofana! "Uwolnienie cen"

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska wycofała ustawę o bonie energetycznym! Obywatele nie mogą tego zobaczyć - przekazał w środę poseł PiS, b. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że ceny energii wzrosną nawet o kilkadziesiąt procent.

Do 30 czerwca utrzymane zostaną dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła. Obejmują one m.in. ustalenie maksymalnych cen prądu dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich firm. Maksymalna cena energii elektrycznej wynosi obecnie 412 zł za MWh netto do określonego limitu zużycia

Od 1 lipca nastąpi „uwolnienie cen prądu oraz ciepła”.

Zobaczcie numer! Pani @hennigkloska wycofała ustawę o bonie energetycznym! Obywatele nie mogą tego zobaczyć. Ale my już wiemy. Podwyżki cen prądu o kilkadziesiąt procent od lipca! Miejcie honor się przyznać!.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

PIE: ceny energii wzrosną dwa razy po 15 proc.

Premier obiecuje 1500+. Oto szczegóły obietnicy

Alarm! Polaków w dramatycznym tempie zacznie ubywać

Masz małe dziecko? Możesz otrzymać nawet 1500 zł

TT, jb