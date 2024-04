Rośnie niezadowolenie w Polsce. Obietnice są kłamstwem

Aż 51 proc. bananych uważa, że koalicja rządząca (KO, Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050, Lewica) nie realizuje obietnic wyborczych ugrupowań ją tworzących (30 proc. uważa, że zdecydowanie nie; 21 proc., że raczej nie).

W sondażu Ipsos dla OKO.press i TOK FM, przeprowadzonym tuż przed wyborami samorządowymi wśród niezadowolonych są nie tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ale również wyborcy Lewicy i Trzeciej Drogi - wskazano w komentarzu.

Tylko elektorat Koalicji Obywatelskiej z entuzjazmem reaguje na politykę rządu Donalda Tuska i niemal w całości uważa, że realizuje on przedwyborcze obietnice. Za to co czwarty z wyborców i wyborczyń Trzeciej Drogi oraz Lewicy uważa odwrotnie: że obietnice nie są realizowane” - napisało OKO.press.