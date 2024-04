Ceny mieszkań wzrosły. Morawiecki tłumaczy, dlaczego

Wycofanie się rządu Donalda Tuska z wprowadzonego przez Zjednoczoną Prawicę programu taniego kredytu, wywołało wzrost cen nieruchomości -uważa były premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek odbyło się kolejne posiedzenie powołanego przez PiS Zespołu Pracy dla Polski, tym razem poświęcone rynkowi mieszkaniowemu.

Morawiecki przypomniał, że za rządów Zjednoczonej Prawicy powstawało rocznie średnio 220 tys. mieszkań, o 100 tys. więcej niż w czasach poprzednich rządów.

Wiceszef PiS mówił m.in. o zagrożeniach dla rynku mieszkaniowego, m.in. wynikających, jego zdaniem, z polityki klimatycznej UE, której obostrzeniom od 2035 roku będą musiały podlegać wszystkie domy. A to może być szczególnie dotkliwe dla właścicieli domków jednorodzinnych.

Odniósł się też do zarzutów, że program taniego kredytu spowodował nagły wzrost cen na rynku mieszkaniowym. „Tak było” - przyznał były premier. Winą obarczył jednak nową ekipę Donalda Tuska, która zdecydowała się nie kontynuować tego projektu.

Program taniego kredytu był zaplanowany ma 5 lat. Rządzący się w sposób gwałtowany z niego wycofali. Wszyscy rzucili się do banków, by złożyć aplikacje. Gdyby zagwarantowano stabilne warunki, ludzie na spokojnie realizowaliby swoje potrzeby mieszkaniowe w kolejnych latach i wzrostu cen by nie było - tłumaczył Morawiecki.