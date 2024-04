Męski, dobrze płatny zawód

Typowy pracownik IT to młody mężczyzna (26-35 lat) zatrudniony w ramach umowy B2B. Kobiety stanowią 17 proc. wszystkich zatrudnionych i zarabiają mniej od kolegów – wynika z badania Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA.

Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat struktury zatrudnienia, rotacji i realnego poziomu zarobków w polskich firmach IT zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA).

I okazuje się, że typowy pracownik IT to młody mężczyzna (26-35 lat) zatrudniony w ramach umowy B2B.

Panie zarabiają mniej i wolą umowę o pracę

Kobiety stanowią 17 proc. wszystkich zatrudnionych, a ich odsetek względem mężczyzn nie zmienił się od 2022 r. Wciąż najwięcej kobiet pracuje w obszarach kreatywnych – jako UX lub UI Designerki. Na podium znalazły się też takie stanowiska jak: Project Manager i Business Analyst. Najmniej kobiet jest w zarządach firm – 5 proc.

Kobiety najczęściej wybierają umowę o pracę (65 proc.), z kolei mężczyźni częściej decydują się na umowę B2B (67 proc.).

W przypadku umów B2B w 80 proc. przypadków kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach, średnio o 1076 zł. Jeśli chodzi o umowy o pracę, to zarobki kobiet są niższe w 85 proc. przypadków. Średnia różnica w wynagrodzeniu wynosi tu 1365 zł.

Kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni tylko na kilku stanowiskach: Junior i Regular Business Analyst, Regular Project Manager.

Duże firmy bardziej stabilne

W raporcie podano, że rotacja w IT z roku na rok maleje. W 2023 r. wskaźnik rotacji był niższy od tego w roku 2021 o 8 punktów procentowych. W 2023 r. wyniósł on 10 proc., a w 2021 r. – 18 proc. Pracownicy IT zmieniają pracę rzadziej niż dotychczas. Autorzy badania wskazują, że wpływ na to może mieć niepewność związana z aktualną, wciąż niestabilną sytuacją branży IT.

Z raportu wynika, że w 2023 r. duże firmy (powyżej 200 pracowników) zwalniały mniej niż firmy średnie i małe.

„Rok 2023 przyniósł nową rzeczywistość dla branży IT. Globalne spowolnienie gospodarcze ostudziło zapał do inwestycji w digitalizację, zmniejszając tym samym popyt na nasze usługi” – ocenił wiceprezes SoDA i prezes spółki Spyrosoft Konrad Weiske.

Jak dodał, w konsekwencji firmy IT zostały zmuszone do poszukiwania oszczędności także w obszarze kapitału ludzkiego, m.in. poprzez redukcję zatrudnienia.

Wciąż duże zarobki

Dane wskazują także na wzrost wynagrodzenia w każdej grupie stanowisk w branży IT zarówno u pracowników B2B, jak i tych zatrudnionych na umowę o pracę. Mediana wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na umowie B2B wzrosła o 13 proc., a na umowie o pracę o 22 proc.

W 2023 r. średnie wynagrodzenie u pracowników B2B wynosiło 22 176 zł, a na umowie o pracę 13 500 zł.

SoDA – Organizacja Pracodawców Usług IT to związek polskich firm technologicznych, działający od 2018 r. Obecnie zrzesza blisko 200 firm o kapitale polskim i zagranicznym, działających w całym kraju i zatrudniających ponad 50 000 pracowników.

PAP/bz

