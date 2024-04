Nadchodzi fala upadłości firm! Chodzi o ceny energii

Niemalże każdego dnia dowiadujemy się o nowych pomysłach minister klimatu Pani Pauliny Hennig-Kloski. W nowej ustawie dotyczącej cen prądu stawka maksymalna 500 zł/MWh - to jest oczywiście duża podwyżka dla gospodarstw indywidualnych - ale uwaga pomija przy tym rozwiązaniu przedsiębiorców i to w dobie upadku i zamykania przedsiębiorstw z jasnego powodu, utraty konkurencyjności w związku z cenami energii. Wrócimy do bezrobocia 14,4 proc. jak poprzednio za waszych rządów - informuje Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii.

Firmy mają problem

Jest coraz więcej firmy bankrutujących na polskim rynku. Dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) potwierdzają, że sytuacja przedsiebiorstw jest w coraz gorszym stanie. W pierwszym kwartale tego roku zbankrutowało 112 polskich firm. W szczególnie trudnej sytuacji jest sektor transportowy - szczególnie ze względu na spadek zleceń i brak nowych inwestycji. Czy nowy pomysł minister klimatu spotęguje problem?

Nowy pomysł minister klimatu

A pomysł wygląda tak - zdaniem posła PiS Waldemara Budy- że maksymalnych stawek energii nie uwzględniono dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W związku z tym rachunki za prąd mogą spowodować falę upadłości firm, a więc i przyczynić się do wzrostu bezrobocia.

Pani minister @hennigkloska nie zawodzi. Proszę sobie wyobrazić, że w przedstawionej ustawie dotyczącej mrożenia cen prądu na poziomie 500 zł/MWh pomija…….wszytkich przedsiębiorców!! Mamy fale zamykanych firm. Główna przyczyna to utrata konkurencyjności z powodu kosztów energii!

Apel posła Waldemara Budy

Poseł apeluje do obecnie rządzących Polską o powstrzymanie kolejnych kroków zmierzających do upadłości polskiej gospodarki.

Panie Minister @szymon_holownia, @KosiniakKamysz opanujcie się bo zaraz będziemy mieli jak poprzednio 14,4% bezrobocia. Przedsiębiorcy oczekują dzisiaj stabilności. W tym stabilności cen prądu. Nie mogą brać ryzyka wzrostu cen prądu nawet dwukrotnie ani do poziomu 693 zl/MWh. Dzisiaj cena 500zl/MWh jest zbliżona do ceny rynkowej i na tym poziomie powinna być gwarancja jej utrzymania. Inaczej będą się zamykały kolejne przedsiebiorstwa. Kiedy była potrzeba rząd Mateusza Morawieckiego wprowadzał tarcze finansowe dla przedsiębiorców, dla piekarni, obniżał Vat na paliwo. Dzisiaj potrzebna jest pilna kolejna interwencja, żeby utrzymać miejsca pracy. Pani Minister Hennig-Kloska proszę skończyć z tym Zielonym Ładem. Kierujmy się interesem naszych obywateli - apeluje na platformie X poseł Waldemar Buda.

