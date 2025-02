Prąd płynie! Unia energetyczna nad Bałtykiem

Kilka minut po godz. 13 polskiego czasu w niedzielę sieci elektroenergetyczne Litwy, Łotwy i Estonii zostały zsynchronizowane z obszarem kontynentalnej Europy. Ruszyło połączenie LitPol Link za pośrednictwem którego dokonano synchronizacji.

LitPol Link został wyłączony o godz. 11 polskiego czasu. Jak wynika z danych polskiego operatora przesyłowego energii elektrycznej PSE, ruszył ponownie o godz. 13.05. Załączenie linii oznacza synchronizację sieci państw bałtyckich z CESA.

O zsynchronizowaniu o godzinie 13.05 systemów elektroenergetycznych poinformowali również w komunikatach rynkowych operatorzy z Łotwy - AST i Estonii – Elering.

Udział PSE

„Przygotowania do synchronizacji trwały od kilkunastu lat i PSE były w nie zaangażowane od samego początku. To historyczne wydarzenie, ale na tym nasza współpraca się nie kończy. Trwają już przygotowania do budowy nowego połączenia Polska - Litwa Harmony Link, które jeszcze bardziej wzmocni bezpieczeństwo w regionie” – powiedział prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, cytowany w komunikacie operatora.

W sobotę rano kraje bałtyckie wstrzymały jakiekolwiek przepływy energii z Rosją i Białorusią, a ich sieci rozpoczęły pracę w tzw. trybie izolowanej wyspy. Operatorzy z Litwy, Łotwy i Estonii zaczęli samodzielnie zarządzać częstotliwością i bilansowaniem swoich systemów, co oznaczało odcięcie się od poradzieckiego systemu IPS/UPS i kontroli obszaru BRELL w Moskwie.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O przyłączeniu krajów bałtyckich do europejskiej sieci energetycznej czytaj tutaj:

Trzy kraje porzucają prąd z Rosji. „Odłączyliśmy się”

Od niedzieli kraje bałtyckie z prądem z Europy

Prezydent: dziś kraje bałtyckie wychodzą z orbity Rosji

»»Oto Polska Tuska: Polska lewica odcięta od dolarów - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24