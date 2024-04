Producenci napojów z nową inicjatywą. Chodzi o kaucje

Producenci napojów wystąpili o zgodę do UOKiK w sprawie powołania operatora systemu kaucyjnego, ale nawet jeśli ją szybko dostaną, trudno im będzie zbudować im system w terminie - do stycznia 2025 r. - podał „Puls Biznesu” w piątkowym wydaniu.

„Producenci napojów złożyli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o koncentrację. Chodzi o powołanie operatora systemu kaucyjnego, który będzie zbierał m.in. opakowania plastikowe po napojach o pojemności do 3 litrów” – donosi „Puls Biznesu”.

Najwięksi we wniosku

Autorami wniosku są: Coca-Cola HBC Polska, Colian, Żywiec-Zdrój, Grupa Maspex, Nestle Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Red Bull, Oshee Polska, Zbyszko Company, Orangina Schweppes Polska, Nałęczów oraz Van Pur, które już kilka miesięcy temu zawarły porozumienie o współpracy w przygotowaniach do udziału w systemie kaucyjnym. Były wówczas obawy, że – tak jak producenci piwa - będą musiały wystąpić o zgodę do Komisji Europejskiej.

Jednak cytowany przez gazetę Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców poinformował, że producentom napojów bezalkoholowych wystarczy zgoda UOKiK, bo „ze względu na dużą liczbę firm na rynku spada ryzyko koncentracji i ograniczania konkurencji”.

Co po opinii UOKiK

Pozyskanie opinii polskiego UOKiK trwa krócej niż zdobycie zgody KE, ale i tak krajowym firmom trudno będzie w terminie zbudować system kaucyjny, który ma ruszyć 1 stycznia 2025 r.

Powodem jest to, że aby uruchomić system, trzeba podpisać umowy ze sklepami, kupić urządzenia do zbierania opakowań, zbudować system rozliczania kaucji i butelek oraz przekazywania ich do recyklingu.

To czasochłonny proces, który na Słowacji trwał dwa lata. Polski system kaucyjny będzie drugi co do wielkości w Europie, zakładamy więc, że potrzeba co najmniej 24 miesięcy na jego wdrożenie.

Oszacował, że operatorzy będą musieli zebrać 16 mld opakowań rocznie i rozliczać około 10 mld zł kaucji.

