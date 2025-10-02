W Krakowie trwa rzeź etatów. „Za wysokie koszty pracy”

Mieszkańcy Krakowa z niepokojem obserwują sytuację na rynku pracy. Największe firmy w mieście zapowiadają kolejne masowe zwolnienia, które mogą dotknąć nawet 1500 osób. Tymczasem od początku 2025 roku pracę już straciło prawie 4 tysiące osób – podaje portal rmf24.pl.

Najbardziej dotkniętą zwolnieniami branżą jest IT. Zwolnienia obejmą również pracowników sektora księgowości i doradztwa podatkowego, a także osoby związane z obsługą klienta i pracą w call center.

Shell Polska, która zatrudniająca około 5 tysięcy osób w Krakowie oficjalnie zapowiedziała likwidację 250 etatów. Pracownicy obawiają się jednak, że liczba zwolnień może być znacznie wyższa i sięgnąć nawet 800 miejsc pracy. Shell tłumaczy, że to ”reorganizacja, która obejmuje zarówno ograniczenie niektórych stanowisk, jak i tworzenie nowych, odpowiadających aktualnym potrzebom biznesowym„.

Z kolei Heineken Polska planuje przenieść część działalności do Indii, co może oznaczać likwidację od 500 do 700 miejsc pracy w Krakowie.

Specjaliści wskazują, że za falą zwolnień stoją automatyzacja, rozwój sztucznej inteligencji oraz przenoszenie procesów do krajów o niższych kosztach pracy.

