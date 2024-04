Kanada zainteresowana kredytami halal

Hipoteczne kredyty halal, czyli bez zakazanych w islamie odsetek, znalazły się w projekcie federalnego budżetu Kanady. Budżet zakłada budowę do 2031 roku prawie 3,9 mln mieszkań i domów. Ma w tym pomóc wsparcie dla kredytów halal.

Projekt budżetu, którym od ubiegłego tygodnia zajmuje się kanadyjski parlament, koncentruje się m.in. na tym, jak rozwiązać kryzys mieszkaniowy. Uwagę dziennikarzy zwrócił składający się z ośmiu linijek podrozdział zatytułowany „kredyty hipoteczne halal”.

Według spisu powszechnego z 2021 r., ok. 1,8 mln mieszkańców Kanady, czyli 5 proc., stanowią muzułmanie. Na rynku działa kilka firm pożyczkowych oferujących kredyty halal, których nie ma w żadnym z dużych kanadyjskich banków.

Nie tylko odsetki

Porównywarka kanadyjskich kredytów i ubezpieczeń Rates.ca, wymienia trzy firmy z kredytami halal: Canadian Halal Financial Corporation (CHFC), Eqraz i Manzil. Rates.ca podkreśla, że raty spłat są stałe, co może oznaczać nieco wyższą cenę kredytu, może też być wymagany wyższy wkład własny.

Współwłaścicielem Canadian Halal Financial Corporation jest pochodzący z Polski były wicepremier Alberty Thomas Lukaszuk, który powiedział, że tego typu kredyty oznaczają dla wielu wyznawców islamu, iż mogą kupić dom, a nie wynajmować.

To znacznie więcej niż zakaz naliczania odsetek - wyjaśnia Lukaszuk.

Finansista tłumaczy, że dochód korporacyjny po wypłaceniu pensji i rozliczeniu kosztów musi być zainwestowany w pożyczki halal. Nie mogą pożyczać pieniędzy od podmiotów, które inwestują wbrew islamowi, czyli np. w firmy produkujące alkohol.

Muzułmanie kupią ubezpieczenie tylko wtedy, jeśli jest nakazane prawem danego kraju, a więc np. w Kanadzie – ubezpieczenie domu, jednak ubezpieczenia na życie już nie, bo jest to traktowane jako forma hazardu”- mówi Lukaszuk.

Fatwa z Kairu

CHFC ma certyfikaty poświadczające, że oferowane pożyczki są halal, w tym fatwę z największego ośrodka badań prawa muzułmańskiego Al-Azhar Al-Sharif, działającego w Kairze.

Al-Azhar przeprowadza audyty naszych umów. My jako korporacja możemy uzyskiwać finansowanie od tych, którzy spełniają wymogi, a potem pożyczać pieniądze na naszych warunkach - tłumaczył Lukaszuk.

I tak np. choć według prawa szariatu rozwodząca się kobieta nie ma praw do wspólnego majątku, to w Kanadzie kobieta i tak ma prawo do 50 proc. nieruchomości. CHFC nie oferuje też ryzykownej w świetle kanadyjskiego prawa pożyczki, w której płacenie czynszu przechodzi we własność, ponieważ kredytobiorca nie jest w trakcie spłat wpisany do księgi wieczystej.

W najbliższych tygodniach będą toczyć się rozmowy między rządem a specjalistami, w tym przedstawicielami firm pożyczkowych. Rząd nie zakłada zmian ustawowych, chce wypracowania standardów, by budżetowe pieniądze mogły wspierać alternatywne formy finansowania.

Chrześcijaństwo też zakazywało lichwy

Pytany o to, czy muzułmańskim klientom nie przeszkadza fakt, że korporacja została założona przez biznesmenów wychowanych jako katolicy, Lukaszuk powiedział, że nie, choć przyznał, że pojawiają się pytania o pochodzenie.

Mają do nas zaufanie. Ujawniają wszystkie dane finansowe i może coś jest w tym, że nie jesteśmy krewnymi czy znajomymi” - zastanawia się.

W Kanadzie dostępne są trzy formy pożyczek dopuszczane przez islam. „Ijara”, gdy nieruchomość jest wynajmowana przez pożyczkodawcę aż do zapłacenia ostatniego uzgodnionego czynszu przez pożyczkobiorcę.

W „murabaha” właścicielem jest firma pożyczkowa, która z reguły w ciągu 15 lat odsprzedaje w ratach nieruchomość klientowi.

W „musharaka” pożyczkodawca i pożyczkobiorca są udziałowcami, pożyczkobiorca wykupuje swoje udziały przez 25-30 lat, czyli w zwykłym okresie kredytowania hipotecznego.

Jest pewną ironią losu, że kredyty halal stosują zasadę obecną dawniej w chrześcijaństwie, czyli zakaz lichwy. Nie pytamy o religię, naszym klientem może być każdy - konkluduje Lukaszuk.

Z Toronto Anna Lach (PAP)/bz

